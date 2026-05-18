La crisi di Realco e Coop racconta il tramonto di un modello storico
Francesco Di Filippo
- Economia

La crisi di Realco e Coop racconta il tramonto di un modello storico

La crisi di Realco e Coop racconta il tramonto di un modello storico

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Economia - 18 Maggio 2026

di Francesco Di Filippo

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