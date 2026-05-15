Silicon Box, al via l’accordo per il progetto che avrà 1,3 mld di aiuti
Francesco Palmieri
- Economia

Silicon Box, al via l’accordo per il progetto che avrà 1,3 mld di aiuti

Silicon Box, al via l’accordo per il progetto che avrà 1,3 mld di aiuti

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Economia - 15 Maggio 2026

di Francesco Palmieri

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