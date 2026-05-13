Milano contro Berlino: la battaglia per Commerzbank

Quella tra UniCredit e Commerzbank è una delle più grandi battaglie bancarie europee degli ultimi decenni. In gioco non ci sono solo soldi, ma anche implicazioni politiche, industriali e di sovranità nazionale. Una partita che si sta giocando tra Milano, Francoforte e Bruxelles e che potrebbe ridisegnare gli equilibri del sistema bancario europeo. Ma cosa sta succedendo davvero?

Attualmente UniCredit possiede già circa il 30% di Commerzbank tra azioni e strumenti finanziari. Per arrivare al controllo dell’istituto tedesco, la banca guidata da Andrea Orcel ha messo sul tavolo una OPS (Offerta Pubblica di Scambio): un’operazione che non prevede pagamenti in contanti, ma propone agli azionisti di Commerzbank di scambiare ciascun titolo con 0,485 nuove azioni della banca italiana.

Perché la Germania dice NO

Il punto centrale della vicenda è che per la Germania Commerzbank non è una banca qualsiasi. È uno degli istituti fondamentali per il finanziamento delle piccole e medie imprese, il cosiddetto Mittelstand, che rappresenta la spina dorsale dell’economia tedesca. Proprio per questo il governo tedesco si oppone con forza all’operazione: il timore è che il controllo passi a un soggetto straniero, con possibili conseguenze sulla gestione del credito e sul radicamento territoriale della banca.

La resistenza non è solo politica ma anche industriale e sociale. Il management e i sindacati temono un’operazione di ristrutturazione profonda, con tagli e accorpamenti. Non a caso la banca ha già annunciato un piano di riduzione dei costi fino a 3.000 posti di lavoro, anche come segnale di autonomia e risposta alla pressione di UniCredit.

Negli ultimi giorni la tensione è ulteriormente aumentata con la pubblicazione dei risultati trimestrali di Commerzbank, diventati di fatto uno strumento strategico nella battaglia in corso. La banca ha registrato risultati solidi e ha rilanciato con un piano industriale al 2030 che punta a una forte crescita dei dividendi, con l’obiettivo di convincere gli azionisti a non aderire all’offerta italiana. Secondo diversi analisti, inoltre, la proposta di UniCredit risulterebbe inferiore di circa l’8% rispetto alle attuali valutazioni di mercato, rendendo l’operazione meno appetibile.

La strategia tedesca è quindi duplice: da un lato rafforzare i numeri e la narrativa di una banca indipendente e redditizia, dall’altro rendere l’acquisizione meno conveniente per gli azionisti.

La strategia di UniCredit e la posizione della BCE

Dal lato italiano, invece, la logica è quella delle sinergie. L’idea di fondo è che unendo due grandi istituti si possano ridurre i costi duplicati — dalle sedi ai sistemi informatici fino alle strutture operative — creando un gruppo bancario più grande, efficiente e competitivo a livello europeo. L’obiettivo finale è chiaro: costruire un campione in grado di competere con i grandi colossi americani, oggi molto più dimensionati rispetto alle banche europee.

Sul fronte regolamentare e politico, la posizione della Banca centrale europea è in linea generale favorevole alle operazioni di consolidamento transfrontaliere. Luis de Guindos, vicepresidente della BCE, ha criticato le resistenze politiche, sottolineando come opporsi a queste operazioni vada “contro lo spirito del mercato unico”. L’idea di fondo è che l’area euro dovrebbe funzionare come un unico mercato bancario integrato, capace di generare istituti più solidi e competitivi a livello globale.

È proprio la BCE a dover autorizzare eventuali passaggi di controllo rilevanti, pur nel rispetto delle regole prudenziali sulla solidità finanziaria degli istituti. Non a caso, mentre le istituzioni europee discutono del futuro dell’operazione, il CEO di UniCredit Andrea Orcel è stato a Bruxelles per una serie di incontri con le autorità comunitarie: un segnale che la partita si sta giocando ormai tanto nei palazzi della politica quanto nei consigli di amministrazione.

In questo contesto, la vicenda UniCredit–Commerzbank va ben oltre il destino di due singole banche. È uno scontro che mette di fronte due visioni opposte dell’Europa: da un lato la difesa dei campioni nazionali e del controllo statale sulle grandi istituzioni finanziarie, dall’altro l’idea di un mercato unico bancario realmente integrato, capace di competere alla pari con Stati Uniti e Cina. E proprio da questo equilibrio — tra sovranità e integrazione — passerà una parte importante del futuro della finanza europea.