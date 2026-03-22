Non solo cloud: la mossa di Amazon che cambia il mercato del rame

L’ingresso di Amazon nel settore minerario – o meglio, il suo accesso diretto alle forniture di rame – rappresenta uno di quei segnali che, letti con attenzione, raccontano molto più di una semplice operazione industriale. Dietro l’accordo tra Amazon e Rio Tinto per riattivare e sfruttare una miniera in Arizona c’è infatti una trasformazione profonda dell’economia globale: la progressiva convergenza tra industria tecnologica, geopolitica delle materie prime e sicurezza delle catene di approvvigionamento. La miniera in questione, situata nello Stato dell’Arizona e rimasta inattiva per oltre un decennio, è stata riattivata proprio per alimentare la crescente domanda di rame dei data center di Amazon Web Services, il vero cuore industriale del gruppo fondato da Jeff Bezos. Il rame è infatti uno dei metalli fondamentali dell’era digitale: cablaggi, circuiti, trasformatori e infrastrutture elettriche ne richiedono quantità enormi, e i nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale sono particolarmente energivori e intensivi nell’uso di questo metallo. Non si tratta soltanto di assicurarsi una fornitura. L’accordo prevede anche l’utilizzo della tecnologia di bio-lisciviazione sviluppata da Rio Tinto, capace di estrarre rame da minerali a bassa concentrazione attraverso processi chimici e batterici, trasformando giacimenti finora considerati marginali in risorse economicamente sfruttabili. In prospettiva, questo modello potrebbe rivoluzionare l’intero settore minerario, perché circa il 70% delle riserve mondiali di rame si trova proprio in minerali di qualità inferiore, finora troppo costosi da lavorare con i metodi tradizionali. La vera chiave di lettura però è geopolitica. Nel mondo dell’energia e della tecnologia sta emergendo una nuova categoria strategica: i cosiddetti “minerali critici”. Il rame non è formalmente una terra rara, ma è il metallo dell’elettrificazione globale: indispensabile per reti elettriche, auto elettriche, infrastrutture digitali e sistemi di difesa. Non a caso negli Stati Uniti è stato inserito tra i minerali strategici e la sua domanda è destinata a crescere enormemente nei prossimi decenni. Il problema è che l’offerta rischia di non tenere il passo. Secondo diverse stime, entro il 2040 la domanda globale di rame potrebbe crescere di circa il 50%, mentre aprire una nuova miniera richiede anche vent’anni tra esplorazione, autorizzazioni e sviluppo industriale. In questo contesto le grandi aziende tecnologiche stanno progressivamente assumendo un ruolo finora riservato ai colossi dell’energia o della metallurgia: assicurarsi direttamente l’accesso alle materie prime. Il caso Amazon potrebbe quindi anticipare una tendenza più ampia. Le Big Tech – da Microsoft a Google – stanno costruendo infrastrutture digitali sempre più gigantesche per sostenere l’espansione dell’intelligenza artificiale e del cloud computing. E queste infrastrutture, prima ancora di software e algoritmi, richiedono energia e metalli. Non è un caso che negli ultimi mesi gli Stati Uniti abbiano rafforzato le alleanze internazionali proprio sui minerali strategici, cercando accordi con paesi ricchi di risorse come il Cile per ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento dominate dalla Cina. In questa prospettiva l’operazione di Amazon assume un significato più ampio: non è solo un investimento industriale, ma un segnale della nuova corsa globale alle risorse. Nel XXI secolo il potere tecnologico passa sempre meno dai brevetti e sempre più dal controllo delle materie prime che rendono possibile l’economia digitale. E il rame, silenzioso protagonista di ogni infrastruttura elettrica, rischia di diventare uno dei veri metalli geopolitici del nostro tempo.