Fuori dai giochi Lovaglio: cambiamenti a Monte dei Paschi di Siena

Inaspettatamente, l’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato messo alla porta di Monte dei Paschi di Siena. Il suo nome manca nella lista per il nuovo board Mps approvata dal cda. A prendere il suo posto, secondo l’ANSA saranno Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi e Corrado Passera.

Le decisioni di Siena

Lo scorso pomeriggio, il consiglio di amministrazione ha preso grandi decisioni per la banca. L’insieme è avvenuto secondo le indicazioni del comitato nomine martedì sera che ha escluso dalle candidature di Lovaglio. Incominciata la ricerca del nuovo amministratore delegato da esaminare questo 15 aprile. Il primo candidato è certamente Fabrizio Palermo, anche se è arrivata un’ampia lista di 20 nomi arrivata proprio dal comitato guidato da Stefano Labardi e da consegnare il 5 marzo.

Palermo risulterebbe il “numero uno” di Acea, nel suo profilo spicca che sia stato già amministratore delegato di Cdp e consigliere di Generali. Con meno probabilità è in lista Carlo Vivaldi, ex responsabile del’Est Europa di Unicredit. Come Corrado Passera banchiere ed ex ministro, già alla guida di Intesa Sanpaolo e Poste Italiane e fondatore di illimity Bank che tuttavia risulterebbe indisponibile per il ruolo di amministratore delegato. Indicato Nicola Maione per la riconferma di presidente.

Cambiamenti per Lovaglio e per la banca

Lovaglio è stato significativamente penalizzato in quanto indagato in un’inchiesta della procura di Milano, ma non è da escludere il suo ritorno in campo in una lista minore. L’inchiesta riguarderebbe il presunto concerto, nella scalata a Piazzetta Cuccia, fra i soci di riferimento del Monte, la Delfin guidata da Francesco Milleri e il gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone.

Via libera da parte della Bce alle modifiche dello statuto nelle ore in cui è prevista l’assemblea dei soci a Siena. Il vertice metterà mano anche a un piano rivolto al 2030 presentato da Lovaglio stesso, ma accolto con scarso entusiasmo per la mancanza di dettagli sulle tappe per raggiungere gli obiettivi. I dubbi sulla governance si riflettono in Borsa: Mps perde l’1,2% e Piazzetta Cuccia l’1,58%, mentre il resto del listino registra rialzi.

In conclusione, i cambiamenti ai vertici di Monte dei Paschi di Siena segnano una fase di forte incertezza per la banca. Tra nuove scelte di governance, indagini giudiziarie e dubbi sul futuro piano strategico.