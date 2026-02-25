La carne bovina italiana rilancia su tracciabilità e sostenibilità: a Roma il bilancio di “In Europe We Care for Beef”
Bianca Ricci
- Economia

La carne bovina italiana rilancia su tracciabilità e sostenibilità: a Roma il bilancio di “In Europe We Care for Beef”

La carne bovina italiana rilancia su tracciabilità e sostenibilità: a Roma il bilancio di “In Europe We Care for Beef”

foto-articolo
Economia - 25 Febbraio 2026

di Bianca Ricci

Condividi: