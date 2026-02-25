La carne bovina italiana rilancia su tracciabilità e sostenibilità: a Roma il bilancio di “In Europe We Care for Beef”

Si è chiuso a Roma, nella Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura, il progetto europeo “In Europe We Care for Beef”, promosso da A.O.P. Italia Zootecnica insieme al Consorzio Sigillo Italiano e cofinanziato dall’Unione europea. Due anni di iniziative – tra promozione, formazione e comunicazione – con un obiettivo chiaro: rafforzare la fiducia dei consumatori nella carne bovina certificata italiana.

Il convegno conclusivo, dedicato alle nuove sfide della filiera bovina, ha messo al centro il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), architrave del modello italiano. Oggi sono 700.034 i capi allevati secondo questo sistema, quasi la metà del totale nazionale (49,7%), per un valore che supera i 2 miliardi di euro. Numeri che testimoniano la solidità del comparto, ma che non cancellano le criticità.

L’Italia è il terzo produttore europeo di carne bovina, eppure resta fortemente dipendente dall’estero per il ristallo, con un impatto economico di oltre 1,5 miliardi di euro. All’orizzonte si profila inoltre l’apertura ai mercati del Mercosur, destinata ad aumentare la concorrenza. In questo scenario, la strategia delineata a Roma punta su qualità certificata, tracciabilità e trasparenza come leve competitive, capaci di intercettare una domanda sempre più attenta a sostenibilità, etica e sicurezza alimentare.

Il marchio collettivo del Consorzio Sigillo Italiano diventa così uno strumento di riconoscibilità per i prodotti ottenuti secondo disciplinari rigorosi, approvati a livello ministeriale ed europeo. Tra le innovazioni più significative figura lo standard “Allevamenti Sostenibili”, un disciplinare pubblico che introduce criteri stringenti: valutazione del benessere animale tramite il sistema Classyfarm (con punteggio minimo del 70%), monitoraggio dei consumi idrici ed energetici, utilizzo agronomico dei reflui e calcolo del ciclo di vita del prodotto (LCA). L’alimentazione resta esclusivamente vegetale, a base di cereali, con spazi minimi garantiti per favorire il movimento naturale degli animali.

Il progetto ha affiancato all’impianto normativo un’intensa attività di divulgazione: 11 fiere internazionali, 42 giornate promozionali nella grande distribuzione del Nord Italia, il coinvolgimento di oltre 500 chef e studenti in tappe italiane ed europee. La campagna digitale ha superato i 30 milioni di visualizzazioni, mentre lo spot televisivo ha ottenuto il secondo premio al Media Key Venice Award nella categoria Food & Beverage.

Dal confronto istituzionale è emersa l’idea della filiera certificata come “infrastruttura di fiducia”: un sistema pubblico di controlli e regole condivise capace di offrire garanzie concrete in un mercato segnato da instabilità geopolitiche e trasformazioni nei consumi. Anche il governo ha ribadito il sostegno al comparto, con risorse dedicate alla linea vacca-vitello nell’ambito del piano “Coltiva Italia”.

La chiusura di “In Europe We Care for Beef” non rappresenta dunque un punto di arrivo, ma l’avvio di una fase nuova: quella in cui la qualità certificata diventa non solo marchio distintivo, ma proposta culturale. Un tentativo di ricostruire il rapporto tra produzione e cittadinanza, mettendo al centro dati scientifici, benessere animale e responsabilità ambientale.