Shell e Total Energies: un accordo miliardario con l’Egitto

Il calo di produzione interna di gas non è più un problema per l’Egitto, un tempo il promesso rifornitore dell’Unione Europea. Firmato un accordo con gli Stati Uniti dal valore di 3 miliardi di dollari con i giganti Shell e Total Energies. Per Il Cairo, assicurati 60 carichi di gas liquefatto (GNL), pronti a coprire l’intera domanda per il 2026.

La necessità egiziana dei gas liquefatti: una crisi nazionale

Le trattative con gli Stati Uniti e altri paesi erano in corso da novembre, dopo un lungo periodo di sostegno dagli Emirati Arabi e dal Libano. Si tratta di un tentativo di ridurre gli acquisti sul mercato spot, spesa più costosa per lo stato Nord Africano. L’Egitto sta affrontando un calo della valuta estera, sono aumentati nel 2025 i prezzi spot del GNL a una media di oltre 14 dollari per milione di unità termiche britanniche (mmBtu).

All’apertura delle trattative con Shell e Total era appena finita l’estate in Egitto, ovvero una stima di 1 miliardo di dollari spesi per i condizionatori, con una domanda energetica nazionale dipendeva approssimativamente al 40% dalla climatizzazione.

L’accordo è stato necessario per Il Cairo. I dati della società di consulenza Energy Aspects riportano che la produzione nazionale di gas dovrebbe diminuire di un ulteriore 22,5% entro la fine del 2028. Gli analisti non prevedono un miglioramento della condizione energetica egiziana, il consumo di energia elettrica aumenterà del 39% nel prossimo decennio.

L’attore italiano nel sostegno a Il Cairo: l’Eni

Lo scorso 17 febbraio, il Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie della Repubblica Araba d’Egitto Karim Badawi ha siglato un altro accordo per i gas liquefatti, insieme a Cipro, con l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi.

“Il progetto fa leva sulle infrastrutture egiziane esistenti, tra cui anche gli impianti di esportazione, che sono un fattore chiave per gli sviluppi nella regione.” Ha detto l’italiano presente al momento del contratto, al EGYPES, l’evento energetico di punta in Egitto. Il partenariato tra Egitto e la società non è nulla di nuovo, presente sul suolo arabo dal 1954. L’Eni produce per il paese una produzione approssimativa di 280.000 barili di olio al giorno.