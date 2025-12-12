In vendita il gruppo Gedi. Chi è il nuovo probabile acquirente

Sembra ormai sempre più probabile la vendita del gruppo Gedi (proprietario di storici quotidiani come La Repubblica e La Stampa, oltre a emittenti quali Radio Deejay, Radio Capital e M2o), al gruppo greco Antenna (Ant1), di proprietà dell’imprenditore Theodore Kyriakou. La trattativa con la famiglia Agnelli-Elkann (che controlla Gedi tramite il gruppo Exor) è ancora in corso ma, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già stato raggiunto un pre-accordo sulla cessione.

La prospettiva sta mettendo in agitazione le redazioni dei due quotidiani, con i giornalisti di La Stampa e Repubblica che si sono susseguiti in uno sciopero iniziato ieri dal quotidiano torinese e portato avanti dal giornale fondato da Eugenio Scalfari fino a domani, sabato 13 dicembre. Nelle scorse settimane era stata respinta un’offerta da circa 140 milioni fatta da Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, per contendere all’imprenditore greco le attività editoriali e le radio di Gedi. Exor però ha deciso di continuare il negoziato con Antenna, formalizzando una nuova fase di esclusiva per definire i dettagli dell’operazione.

Erede di una storica famiglia di armatori, l’imprenditore greco “Theo”, figlio del precedente magnate e proprietario del gruppo Minos Kyriakou, è a capo di un impero mediatico fatto di decine canali televisivi, radio, contenuti digitali e altri investimenti nel settore tecnologico e dell’intrattenimento. Con una presenza in Europa, Nord America e Australia, Antenna Group controlla 37 canali, in chiaro e a pagamento, raggiungendo un totale stimato di 140 milioni di persone – oltre 500 milioni a livello globale se si considerano le anche le partnership strategiche – afferma il gruppo.

Kyriakou è anche azionista principale di K Group, una holding con interessi che spaziano dal trasporto marittimo (tramite l’Athenian Sea Carrier) all’immobiliare. La stessa holding ha anche una collaborazione con la Qatar Investment Authority (l’autorità del Qatar per gli investimenti) per un fondo da circa un miliardo di dollari. La famiglia Kyriakou vanta comunque una tradizione armatoriale che risale al 1852. Il ramo mediatico nasce solo nel 1988 e si espande rapidamente grazie alla liberalizzazione del settore televisivo greco. Sotto la guida di Theodore, il gruppo si è imposto a livello internazionale, attirando partner dal Canada al Medio Oriente e, attraverso Raine Group, opera anche nella finanza legata a media e sport. L’interesse verso il gruppo italiano Gedi si inserisce nel più ampio progetto di espansione della famiglia Kyriakou nell’Europa occidentale.

Nel frattempo, anche il governo si muove per chiedere trasparenza nell’operazione: quanto si apprende, Alberto Barachini sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, nelle ultime ore ha ricevuto i vertici di Gedi. Nel corso dell’incontro, l’esponente del governo Meloni avrebbe chiesto informazioni “in merito alla definizione di eventuali accordi di cessione e l’impegno dell’azienda a inserire in tali accordi la tutela dei livelli occupazionali e la garanzia dell’indipendenza editoriale di testate storiche che rappresentano un importante asset dell’ecosistema informativo pluralistico nazionale”. “Sollecitiamo il gruppo- alla massima trasparenza in tutte le fasi della trattativa”, fa sapere Barachini. “In particolare, chiediamo di essere aggiornati rispetto a eventuali partecipazioni extraeuropee del veicolo societario interessato all’acquisto”.