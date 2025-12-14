La più grande miniera al mondo: come la Cina in Africa sta cambiando la geopolitica del ferro

Risale a quasi tre miliardi di anni fa, molto prima dell’era mesozoica e di quella paleozoica, il più grande deposito conosciuto di minerale di ferro. Quel deposito formatosi all’alba del mondo in Guinea, a Simandou, nell’Africa occidentale, si candida oggi a cambiare gli equilibri del mercato delle materie prime consegnando alla Cina il dominio che ancora le mancava nelle forniture di un bene essenziale per la produzione di acciaio di alta qualità ed ecologicamente sostenibile.

I geologi lo ripetono da anni: il ferro di Simandou è fra i più puri al mondo, con una concentrazione di Fe che supera il 65%. Significa acciaio di qualità migliore, meno lavorazione, meno inquinamento. Non sorprende che questo luogo sia diventato un obiettivo strategico globale.

La Cina, che costruisce più acciaio di qualsiasi altro Paese sul pianeta, dipende da tre grandi fornitori: Australia, Brasile e, marginalmente, Sudafrica. Una dipendenza che a Pechino non è mai piaciuta troppo. E così, mentre il mondo guardava ad altri fronti, le imprese cinesi hanno fatto il loro ingresso in Guinea con un progetto titanico: estrarre il ferro di Simandou, costruire una ferrovia di oltre 600 chilometri attraverso montagne e foreste, e realizzare un nuovo porto sull’Atlantico.

Un investimento che supera i 20 miliardi di dollari. Una cifra immensa per la Guinea, uno dei Paesi più poveri del mondo, ma anche una scommessa geopolitica per la Cina, che punta così a ridurre il peso dell’Australia nella sua catena di approvvigionamento.

Per Pechino, mettere un piede saldo nel cuore dell’Africa significa molto più che comprare ferro: significa rafforzare alleanze, assicurarsi risorse per decenni e ridefinire gli equilibri del mercato globale dell’acciaio.

Nelle comunità che vivono attorno alle montagne di Simandou, questo progetto immenso è insieme speranza e timore. Per anni molti abitanti hanno visto arrivare ingegneri, geologi, macchinari mai visti. Alcuni hanno trovato un lavoro stabile per la prima volta, altri temono che le loro terre vengano sacrificate. La costruzione della ferrovia di fatto ridisegna il Paese, attraversando villaggi, foreste, corsi d’acqua.

Ogni chilometro costruito è un compromesso fra progresso e impatto ambientale. Il ferro di Simandou promette ricchezza, ma porta anche domande che la Guinea non può ignorare: come evitare di diventare solo un fornitore di materie prime? Come garantire che la ricchezza non finisca nelle tasche di pochi? Come proteggere l’ambiente in un’area così fragile?

Mentre i lavori avanzano, il resto del mondo osserva con una certa inquietudine. L’Australia, fino a oggi dominatrice incontrastata del mercato del ferro, teme che l’ingresso di un nuovo gigante possa abbassare i prezzi, ridurre i margini, cambiare i rapporti di forza. Il Brasile segue con attenzione.

E poi c’è la questione dell’“acciaio verde”: le industrie stanno cercando di ridurre le emissioni, e il ferro ad alta purezza delle miniere diSimandou è perfetto per produrre acciaio con meno energia. Se la Cina controlla questo nuovo flusso, può dettare regole e prezzi, orientando il mercato globale verso un modello in cui Pechino non è solo consumatore, ma anche arbitro.

Simandou oggi è un crocevia dove si incontrano ambizioni industriali, sogni di sviluppo e strategie geopolitiche. La Cina ha scommesso forte, la Guinea spera di trasformare una ricchezza naturale in una ricchezza diffusa, mentre il resto del mondo guarda al futuro con un misto di curiosità e preoccupazione.

La più grande miniera al mondo, però, non è solo una questione di numeri e infrastrutture. È soprattutto una storia umana: di persone che sperano in un lavoro stabile, di villaggi che cambiano volto, di un continente che chiede di essere protagonista e non spettatore, e di una Cina che, spingendosi sempre più nel cuore dell’Africa, ridisegna le rotte globali del ferro, e forse anche quelle del potere.