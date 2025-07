Record senza precedenti per i bitcoins: 122 miliardi

In aumento con Ehereum del +2,6%, Dogecoin del +3,7% e Cardano (+2,4%) ci sono i bitcoin che superano il record dei 120 miliardi arrivano perfino ai 122. Il nuovo obiettivo, o meglio prossimo traguardo è di 123 miliardi

Un futuro brillante nel mondo delle criptovalute

Si preannuncia, secondo il market analyst Josh Gilbert, “un’ascesa monumentale” per i bitcoins. Ha dichiarato: “riflette non solo la crescita della domanda, ma anche la crescente maturità del bitcoin come asset class”. I forti afflussi ETF stanno contribuendo a un prodigioso slancio nel mercato e questo porterà a una crescita esponenziale dello slancio. Giovedì 10 luglio hanno registrato afflussi record nel 2025 per 1,18 miliardi di dollari.

«Siamo solo all’alba di una diffusione più ampia, di un’integrazione organica con la finanza tradizionale e di regole sempre più chiare», Aggiunge Gilbert «è inevitabile che l’allocazione istituzionale continui, soprattutto con il miglioramento del quadro normativo, e questo servirà da traino per il Btc per il resto del 2025», conclude il market analyst.

Secondo Jeff Mei, chief operating officer dell’exchange Btse in una nota inviata alla Cnbc, il recente rialzo è stato guidato da investitori istituzionali con una visione di lungo periodo, e che questo possa rendere possibile per i Bitcoin toccare quota 125 mila dollari già nelle prossime settimane. A seguito delle tensioni commerciali riaperte da Donald Trump con Unione Europea, Messico, si potrebbe generare qualche correzione di breve periodo. Ciononostante, questi rischi appaiono già obsoleti dagli operatori istituzionali.

l’influenza del tycoon sui bitcoins

Durante il secondo mandato alla Casa Bianca di Trump, il prezzo della criptovaluta è più che raddoppiato su base annua, il Bitcoin ha registrato un incremento di oltre il 77% rispetto ai suoi minimi recenti, mentre da inizio anno il rendimento si attesta a +24,4%.

E’ l’ennesima dimostrazione di come The Donald sia il politico più favorevole al settore degli asset digitali. In pieno dell’ultima campagna elettorale, Si è visto partecipare con la sua famiglia a una conferenza sui bitcoin. L’analista di Aj Bell commenta: «Donald Trump ha parlato apertamente dell’obiettivo di trasformare l’America nella capitale globale delle criptovalute. Ora il mercato spera che quelle dichiarazioni si traducano in misure concrete»