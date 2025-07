Italia e Agenda 2030: una rotta a tappe irregolari verso lo sviluppo sostenibile.

Dalla salute alla parità di genere, dall’energia al lavoro e crescita economica: l’ottava edizione del Rapporto Istat sui Sustainable Development Goals (SDGs) racconta un’Italia a ritmi diversi sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

L’Italia sta facendo passi avanti sugli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile in tema di lavoro, energia ed istruzione, ma aggrava il ritardo per quanto riguarda pace, giustizia e istituzioni. E’ questo uno dei risultati più significativi che emergono dall’ottava edizione del Rapporto SDGs dell’Istat, che analizza l’avanzamento del nostro Paese rispetto ai 17 obiettivi globali contenuti nell’Agenda 2030 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con cui era stata definita una rotta chiara per il futuro del pianeta in chiave sostenibile.

L’edizione 2025 non si limita ad offrire un bilancio statico, ma propone una lettura articolata nel tempo e nei territori. Alle analisi sugli andamenti nazionali si affiancano approfondimenti regionali, per osservare i progressi delle singole aree e contemporaneamente anche il loro posizionamento rispetto alla media italiana. Completa il quadro un confronto internazionale che mette fianco a fianco l’Italia e le principali economie europee.

L’analisi dell’evoluzione temporale delle misure statistiche Istat-SDGs restituisce un quadro variegato, che sottolinea nel complesso l’esigenza di un’accelerazione. Nonostante la maggior parte degli indicatori risulti in miglioramento, sia nell’ultimo anno (oltre il 50%) sia nel decennio trascorso (oltre il 60%), oltre il 20% delle misure sono invece in stagnazione sia nel breve sia nel lungo periodo, e peggioramenti si evidenziano nel breve periodo per più di una misura su quattro.

Tra i goal che presentano le maggiori criticità troviamo il 15 (Vita sulla terra) e il 16 (Pace, giustizia e istituzioni), dove oltre il 60% delle misure sono stabili o in peggioramento. In particolare sono preoccupanti proprio le tendenze negative per il goal 16 – dove il 60% degli indicatori è in peggioramento – e per il goal 3 (Salute) – dove il dato sfiora il 40%. Segnali di difficoltà arrivano anche per il goal 6 (Acqua pulita) e il 5 (Parità di genere). Sono risultati sconfortanti, benchè purtroppo non stupiscano, perché rimandano da una parte a una situazione geopolitica internazionale critica, e dall’altra ad un’Italia in difficoltà ad affrontare questioni fondamentali che riguardano la vita del nostro Paese.

All’opposto, nell’ultimo anno i goal 17 (Partnership per gli obiettivi), 8 (Lavoro e crescita economica) e 7 (Energia) registrano un miglioramento più marcato, con oltre i tre quarti di misure in miglioramento, risultato leggermente superiore a quello dei goal 4 (Istruzione), 12 (Consumo e produzione responsabili) e 11 (Città sostenibili).

Il rapporto si concentra anche sull’analisi dello sviluppo a livello regionale, confermando un paese sfaccettato: in un’indagine che le colloca in una posizione “migliore della media” o “prossima alla media” o “peggiore della media” alcune regioni si posizionano stabilmente sopra la media nazionale su vari fronti, mentre altre arrancano. Inoltre, il rapporto evidenzia anche le dinamiche regionali nel tempo, per cui si rilevano aree in recupero ed altre che rischiano di perdere competitività.

Guardando oltre i confini nazionali, l’Italia mostra punti di forza e aree di ritardo in ambito Ue27 in riferimento alla tassonomia delle “5P” (People; Prosperity; Planet; Peace e Partnership). A partire dal 2015 complessivamente si registra una situazione di ampio miglioramento sia nel contesto nazionale sia in quello europeo; l’Italia è indubbiamente in ritardo rispetto alla media Ue per la maggior parte degli indicatori economici dell’area ‘prosperità’ e per quelli dell’area ‘pace’ e ‘partnership’, ma nel complesso presenta una posizione più favorevole nell’area ‘persone’ e ‘pianeta’ con una maggiore incidenza di indicatori che superano la media Ue.

Dal confronto con Germania, Francia e Spagna emergono specializzazioni nazionali: la Francia primeggia nel benessere delle persone, la Spagna brilla sugli indicatori ambientali, la Germania resta leader nell’economia. L’Italia si difende bene nell’area sociale e ambientale, ma soffre ancora nelle dimensioni economiche, segnando un ritardo strutturale che pesa sul quadro generale.

Quella che ci aspetta nei prossimi 5 anni è una corsa contro il tempo, se vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi dell’Agenda 2030: mancano meno di cinque anni alla scadenza dell’Agenda 2030 e i margini per recuperare terreno si stanno riducendo. Riuscire a tradurre gli indicatori in politiche efficaci e in miglioramenti tangibili nella vita delle persone sarà la vera sfida dei prossimi anni a livello politico e di società civile.

Il Rapporto SDGs 2025 consegna un messaggio chiaro: i progressi ci sono, ma non bastano. Serve un’accelerazione decisa, soprattutto nei settori più critici e nelle regioni che mostrano maggiori ritardi, perché lo sviluppo sostenibile non è un orizzonte astratto, ma un percorso che riguarda il presente e il futuro di tutti noi.