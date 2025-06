Fondazione Enasarco: insediato nuovo CdA

Oggi, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato Patrizia De Luise Presidente della Fondazione Enasarco. Le elezioni si sono svolte tra il 6 e il 16 giugno rivelando il risultato proprio nell’87 esimo anniversario della fondazione, prima volta nella storia dell’Istituzione che una donna ricopre questo ruolo. De Luise ha una lunga storia nel settore imprenditoriale e nella rappresentanza delle micro attività economiche, già Presidente nazionale di Confesercenti, un’associazione di categoria che rappresenta le imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi, dell’artigianato e della piccola industria.

I nuovi Vicepresidenti della Fondazione

Per ricoprire il ruolo di Vicepresidenti, sono stati eletti a seguito di De Luise: Giuseppe Capanna e Paolo Armenio, figure eccellenti nel mondo della rappresentanza sindacale. Capanna, già Direttore Generale di Confesercenti, è da anni punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo e riconfermato Vicepresidente della Fondazione Enasarco. Invece Armenio, dirigente di lungo corso, ha ricoperto incarichi di vertice in numerose strutture associative legate al commercio e ai servizi.

Direzione, liste di Consiglio

A garanzia della continuità alle strategie avviate, il Consiglio ha deliberato la proroga del mandato ad Antonio Buonfiglio come Direttore Generale. Da sempre nei vertici operativi della Fondazione, Buonfiglio ha guidato il processo di digitalizzazione e rinnovamento organizzativo dell’Ente negli ultimi anni.

Patrizia De Luise, Fabio D’Onofrio, Andrea Pizzi, Giuseppe Giuliano Coppola, Maurizio Bufi, Marvj Rosselli e Domenico Rocco Siclari, sono stati eletti nella Lista 1 “Agenti Cresciamo Uniti” nel nuovo Consiglio di Amministrazione. Anche Giovanni Di Pietro, Mauro Risté e Maurizio Manente sono stati eletti, nella Lista 2

Per la componente Preponenti, i rappresentanti che fanno parte del CdA con la Lista 1 “Cresciamo Uniti” sono: Giuseppe Capanna, Elvira Massimiano e Pier Andrea Chevallard, affiancati dai colleghi della Lista 2 Paolo Armenio ed Eustachio Papapietro. La nuova governance porta grandi prospettive positive grazie alla partecipazione sempre più attiva degli iscritti, inserendo una visione strategica orientata all’ascolto e all’innovazione. Con queste nomine, Enasarco afferma una fase di consolidazione e rilancio basata sulla fiducia, sulle competenze dei