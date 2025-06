De Meo ha lasciato Renault per il mondo del lusso

Luca De Meo, ex Ceo di Renault, ha lasciato la rinomata casa automobilistica francese per prendere il timone del gruppo di lusso Kering. Un addio inaspettato e rumoroso, che porta a nuove domande sul futuro dell’automotive e dei suoi protagonisti.

In un’intervista congiunta rilasciata a maggio a Le Figaro, il presidente di Stellantis John Elkann e il suo rivale-amico Luca De Meo avevano lanciato un allarme sul destino del settore automobilistico. «Tutti i paesi del mondo si organizzano per proteggere il loro mercato, tranne l’Europa», denunciava De Meo. «Quest’anno per la prima volta la Cina produrrà più dell’Europa e degli Stati Uniti messi insieme. Il 2025 è un momento cruciale», continuava Elkann. Ora, De Meo si è fatto da parte e non è un buon segnale.

Alla ricerca di nuove sfide

Luca De Meo è riconosciuto come uno dei geni del settore automobilistico. Ex delfino di Sergio Marchionne, è noto per aver rilanciato la Fiat grazie alla nuova 500 e, soprattutto, le sorti del gruppo Renault, di cui era l’Amministratore Delegato dal 2020. De Meo è stato un vero e proprio simbolo della rinascita della “casa del rombo” francese, specialmente con il suo ambizioso e riuscito progetto “Renaulution”. Con quest’ultimo il manager 58enne ha rimesso in carreggiata il marchio francese: nel 2020 l’azienda perdeva 8 miliardi di euro all’anno, oggi produce un miliardo di utile. Nonostante questo, i suoi sforzi sembrano non esser bastati per continuare a credere nel settore che lo ha sempre caratterizzato. La nuova sfida di De Meo è all’interno del famoso gruppo di lusso Kering, che possiede marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e Alexander McQueen. Lo stesso gruppo Kering necessita di una scossa di rinnovamento visibile già dal balzo in Borsa dopo l’annuncio del nuovo Ceo: +11,8%.

Un settore stagnante e la volta verso il lusso

L’insoddisfazione di De Meo, unita a quella di John Elkann, era ben visibile dall’intervista rilasciata al noto quotidiano francese. «Il livello attuale del mercato è un disastro, c’è in gioco una questione strategica anche per gli Stati, il settore rappresenta 400 miliardi di entrate fiscali in Europa», sottolineando come quello dell’automobilistica fosse «l’unico tra i grandi mercati globali a non aver recuperato i livelli pre-Covid». Un mercato stagnante e un mondo iper-regolamentato e rigido, unito alla prospettiva di uno stipendio vantaggioso, sembrerebbero le cause dell’addio di De Meo. Ora, tra gli attori principali nel mondo dell’auto resta il presidente di Stellantis, che ha da poco nominato il suo Ceo, Antonio Filosa. Eppure, i legami di John Elkann con il settore del lusso e della moda sono sempre più attivi.

Attraverso Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, John Elkann ha ampliato sempre di più i suoi interessi nel mondo del lusso. L’imprenditore ha acquisito partecipazioni in marchi come Louboutin e Shang Xia, includendo inoltre nel consiglio di amministrazione di Exor il pro-nipote di Emile Hermès, Axel Dumas. Un mondo da esplorare e in cui investire, puntando su una collezione di moda anche per il marchio automobilistico Ferrari. Nonostante i cali e i rallentamenti subiti anche del settore del lusso, quest’ultimo ha mostrato nell’ultimo anno dei segnali di resilienza e di stabilità, spronando diversi imprenditori verso nuove sfide. Pertanto, è probabile che anche lo stesso John Elkann stia pianificando una transizione strategica verso il lusso, tuttavia, rimanendo ancorato al mercato che da sempre lo contraddistingue e appassiona: quello automobilistico.