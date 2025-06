Distribuzione Intermedia del Farmaco: Federfarma Servizi conferma Mirone e rilancia il ruolo del comparto sul territorio

Presentati in assemblea nazionale i dati di un settore strategico per la tenuta del sistema sanitario Roma

17 giugno 2025 – Silenziosi, capillari, essenziali: i grossisti del farmaco sono la spina dorsale invisibile della sanità territoriale. L’Assemblea 2025 di Federfarma Servizi, che ha riunito a Roma le 19 Associate della sigla, è stata l’occasione per rinnovare i vertici e fare il punto sul contributo strategico della Distribuzione Intermedia per la salute pubblica.

Antonello Mirone è stato confermato alla guida di Federfarma Servizi, insieme al nuovo Consiglio Direttivo, per il prossimo triennio. La squadra: Roberto Pennacchio vicepresidente, Stefano Golinelli segretario, Davide Cocirio tesoriere e Paolo Agostinelli, Marco Cossolo, Michele Motta, Isidoro Tortorici e Stefano Vallone in qualità di consiglieri. “Fonte di soddisfazione per l’intero Consiglio, l’apprezzamento manifestato dalle Aziende associate riunite in assemblea per il lavoro svolto con abnegazione in quest’ultimo triennio da Federfarma Servizi per sostenere e far comprendere sia al pubblico decisore che agli altri attori della filiera il ruolo strategico svolto dalle Cooperative nel sostenere la rete capillare delle Farmacie sul territorio – ha commentato Mirone – senza discriminazioni di carattere commerciale ma comprendendo appieno l’attività sociale svolta da ciascun Presidio presente sul territorio”.

Continuità anche nel segno dell’importante riconoscimento ottenuto con la Legge di Bilancio 2025 che ha previsto l’ampliamento dei margini per i grossisti, a testimonianza di un ruolo che va ben oltre la logistica. I numeri di un servizio essenziale Secondo il report presentato in assemblea, nel periodo 1° marzo 2024 – 31 marzo 2025, le aziende associate di Federfarma Servizi hanno distribuito: Via Torino, 153 – 00184 Roma – Tel. 06 4452974 / 06 44341126 c. f. 96119190583 – www.federfarmaservizi.it – segreteria@federfarmaservizi.it ▪ 709 milioni di confezioni di farmaci (compresi SOP e OTC) ▪ 193 milioni tra parafarmaci, dispositivi medici e prodotti sanitari ▪ 49 milioni di confezioni in DPC (Distribuzione per Conto), di cui 35 milioni di farmaci e 14 milioni di dispositivi medici In un contesto segnato da carenze farmaceutiche e tensioni nelle forniture, il sistema ha retto grazie all’affidabilità dei distributori intermedi: oltre 100.000 confezioni di farmaci carenti sono state recapitate gratuitamente alle farmacie, su mandato AIFA, garantendo continuità di cura anche nelle situazioni più critiche.

Innovazione e sicurezza: la sfida del NMVS Nel 2024, il comparto ha compiuto un passo decisivo verso la tracciabilità e la sicurezza, partecipando alla costituzione di NMVO Italia S.c.a r.l., la società consortile incaricata della gestione del Sistema Nazionale di Verifica dei Medicinali (NMVS). Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 ne ha stabilito la piena operatività entro il 2027, tracciando un percorso comune per tutta la filiera.

Un nodo vitale per il SSN e per la collettività Le Società dei Farmacisti continuano a rappresentare una risorsa strategica per l’evoluzione della sanità territoriale. La loro presenza su tutto il territorio nazionale, il legame con le farmacie di comunità e la capacità di adattamento operativo li rendono un interlocutore chiave per il SSN. Federfarma Servizi rinnova il proprio impegno per un Sistema sempre più efficiente, equo e vicino alle persone. “L’Assemblea di Federfarma Servizi ha inteso confermare una chiara linea politica, nel solco di quanto è stato fatto negli ultimi anni, per affrontare al meglio le nuove sfide che investono il comparto, con un forte richiamo all’unità delle Associate a lavorare insieme per la difesa della Farmacia Italiana, libera e indipendente – ha concluso il Presidente – che resta un modello di efficienza al servizio dei bisogni di salute dei cittadini, ma che può avere futuro se affiancata nel proprio impegno quotidiano da Partner sicuri e affidabili come solo le Società di farmacisti possono essere”.

Uno sguardo al futuro: appuntamento a Bari il 4-5 novembre Il percorso di confronto della Distribuzione Intermedia proseguirà in autunno con la Convention nazionale di Federfarma Servizi, in programma il 4 e 5 novembre 2025 a Bari. Un momento aperto alla filiera, alle istituzioni e ai territori, per ribadire il valore pubblico delle Aziende di Farmacisti e tracciare le traiettorie evolutive del comparto.