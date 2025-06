Chapter 11: la lezione americana per salvare le imprese in crisi.

Negli Stati Uniti, il Chapter 11 della legge fallimentare rappresenta un modello di riferimento per la ristrutturazione delle imprese in crisi. A differenza delle procedure concorsuali più tradizionali, che affidano la gestione a soggetti terzi nominati dal tribunale, il Chapter 11 si fonda su un approccio negoziale tra i principali stakeholder: debitori e creditori. L’obiettivo è garantire la continuità aziendale, offrendo all’impresa una seconda possibilità.

L’avvio della procedura avviene con il deposito dell’istanza presso il tribunale fallimentare, che attiva immediatamente il cosiddetto automatic stay, un blocco generalizzato di tutte le azioni esecutive individuali nei confronti dell’azienda. Questo meccanismo tutela il valore residuo dell’impresa, evitando che sia eroso da iniziative isolate dei creditori.

Nel Chapter 11 è fondamentale l’accountability, ovvero la chiarezza e tracciabilità dei conti aziendali, che consente una valutazione realistica dell’attivo e dei bisogni dell’impresa. Altro elemento chiave è la possibilità, per l’impresa, di accedere a “nuova finanza” durante la procedura, questo consente la continuità operativa, il mantenimento del personale e la capacità di onorare i contratti strategici. In sintesi, contabilità solida, previsioni attendibili e liquidità immediata sono i pilastri del modello statunitense.

Tutti gli attori coinvolti, dai creditori agli amministratori, fino agli eventuali finanziatori, devono agire nell’interesse della collettività dei creditori e, più in generale, degli stakeholder legati alla continuità aziendale. L’idea di fondo è che, laddove possibile, salvare un’impresa è più utile all’economia rispetto alla sua liquidazione.

In Italia, un’ipotesi di adattamento del modello americano potrebbe passare attraverso l’articolo 113 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. Si tratta di una norma pensata per consentire alle banche di convertire i propri crediti deteriorati in partecipazioni societarie, laddove l’impresa sia in temporanea difficoltà.

Questa misura, che ha trovato conferma anche nella circolare n. 42/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2010, prevede che le perdite e le svalutazioni relative a queste partecipazioni siano interamente deducibili, al pari dei crediti originari. Un vantaggio fiscale significativo che può incentivare gli istituti a sostenere processi di risanamento aziendale attraverso il capitale di rischio, piuttosto che limitarsi a smobilizzare i crediti a sconto.

Le banche, inoltre, possono disapplicare la disciplina della participation exemption (PEX) per le cessioni di queste partecipazioni, previa presentazione di istanza di interpello. Ciò significa che la conversione del credito in equity, in questi casi, non comporta penalizzazioni fiscali alla successiva dismissione delle quote.

Oggi gli istituti di credito registrano utili consistenti, ma raramente si espongono a favore delle imprese in difficoltà, preferendo investire su realtà con EBITDA elevato o su operazioni ad alto rendimento e breve termine. In questo contesto, l’adozione di strumenti come l’articolo 113 del TUIR potrebbe rappresentare un cambio di paradigma: non più meri finanziatori, ma attori protagonisti nei percorsi di rilancio aziendale.

Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, tali interventi devono essere rivolti esclusivamente a società in temporanea crisi finanziaria, individuate attraverso un piano di risanamento che miri al riequilibrio economico entro un periodo massimo di cinque anni. Le partecipazioni devono derivare da aumenti di capitale tramite l’emissione di nuove azioni, sottoscritte proprio attraverso la conversione dei crediti.

In sintesi, importare lo spirito del Chapter 11 americano nel contesto italiano non è solo auspicabile: è possibile. Strumenti normativi già esistenti, come l’articolo 113 del TUIR, possono diventare il veicolo per un nuovo approccio alla crisi d’impresa, che metta al centro la continuità, la responsabilità condivisa e la capacità di fare sistema.