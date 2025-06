Obiettivo sostenibilità per la cosmetica

La ricerca scientifica promuove soluzioni ad impatto ambientale zero. L’università di Milano-Bicocca in prima linea.

La causa della sostenibilità ha da sempre tra i suoi più potenti alleati la ricerca scientifica che, sulla base di evidenze, ma anche e soprattutto con studi e ricerche innovative, è impegnata a dimostrare come sia possibile mitigare l’impatto delle attività umane, ponendo le condizioni per una crescita rispettosa dell’ambiente. Si inserisce in questo filone una ricerca appena presentata dal Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell’università degli Studi di Milano-Bicocca che, partendo dalla lavorazione di una pianta, l’albero di ghaf, molto diffusa nella penisola arabica e, tra l’altro, simbolo nazionale degli Emirati arabi uniti, potrebbe aprire nuovi orizzonti per il settore della cosmetica in chiave sostenibile.

L’industria cosmetica è, al momento, fra le produzioni più sensibili all’impatto ambientale, sia per i materiali di base, che possono comprendere componenti chimici o microplastiche, sia per le caratteristiche dei processi produttivi. Da qui l’importanza di soluzioni che partano da sostanze al cento per cento vegetali, ad impatto ambientale neutro.

Nata da una chiacchierata intorno a­d una tazza di tè con amici emiratini, la ricerca tutta italiana, nello specifico milanese, è il frutto del lavoro di un pool scientifico diretto dal professor Paolo Galli, ordinario di ecologia all’università di Milano Bicocca e direttore del Centro di ricerca internazionale MaRHE Center (Maldive). “Ci siamo resi conto – spiega Galli – che l’albero di ghaf rappresenta un ottimo elemento per le qualità intrinseche: necessità di pochissima acqua per sopravvivere, è un arbusto comune, si adatta ad ambienti desertici e può essere impiegato in agricoltura, medicina ed alimentazione. Dal punto di vista ecologico, tra l’altro, la ghaf gioca un ruolo essenziale nella prevenzione dell’erosione del suolo, grazie al suo imponente apparato radicale e la sua coltura non necessità di cure o utilizzo di chimica. È quindi un componente importantissimo, duttile e completamente sostenibile”.

Il progetto di analisi della Prosopis cineraria (nome scientifico della ghaf) ha impegnato per diversi mesi l’università Bicocca e i relativi partner tecnici, con numerose fasi e test sia di carattere cosmetico che nutraceutico. “Il risultato è stato inaspettato, perché non solo abbiamo ottenuto evidenti riscontri dall’estratto di ghaf nel settore beauty, ma ci siamo resi conto che l’efficacia della materia è riscontrabile anche in ambito di integrazione alimentare, anche vegana”, dice Galli. Il progetto ha, quindi, raggiunto il risultato di coniugare le potenzialità del principio attivo naturale sotto il profilo del rispetto dell’ambiente e contemporaneamente la sua efficacia cosmetica e nutraceutica.



L’estratto, nato dall’incontro tra la scienza italiana ed il mondo arabo, ha già anche ottenuto un riconoscimento internazionale, grazie alla sua prima registrazione nella nomenclatura internazionale dell’ingredientistica cosmetica, denominata Inci (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). “Una sorta di “Treccani della cosmetica”, come la definisce Rosy Piemonti, esperta di marketing settore skincare, che ha fatto parte del gruppo di lavoro, che conferma: “L’estratto di ghaf non era mai stato registrato nella nomenclatura Inci e la rapidità con cui i laboratori hanno analizzato la materia per poi registrarla ci ha confermato che stavamo andando nella direzione giusta. Le potenzialità d’utilizzo e la sostenibilità di questa risorsa naturale apre scenari interessanti internazionali, dove le scelte del consumatore sono guidate dall’attenzione per prodotti rispettosi dell’ecosistema”.

Questo progetto pionieristico, che si inserisce nel programma MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) lanciato a Milano nel 2022 e promosso proprio dall’università Milano-Bicocca con l’obiettivo di trasformare l’area metropolitana di Milano in un ecosistema della tecnologia e dell’innovazione sostenibile, ha centrato l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e replicabili per affrontare le sfide del futuro in un comparto produttivo in forte trasformazione.