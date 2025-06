Le imprese retail non rinunciano all’Esg

Dal rapporto 2025 di Federdistribuzione la conferma dell’impegno sulla sostenibilità

In un contesto nel quale sembrerebbero prevalere i segnali di rallentamento, se non di vero e proprio ripensamento sulle politiche di sostenibilità giungono invece, da rilevazioni sia congiunturali che prospettiche relative al mondo delle imprese, indicazioni incoraggianti sul carattere strategico ormai assunto dai percorsi di riduzione delle emissioni e, più ingenerale, di allineamento ai parametri Esg.

Ultima in ordine di tempo un’indagine sulle imprese del retail che evidenzia come queste ultime abbiano anticipato i tempi per essere pronte in vista dell’adozione della nuova normativa europea sulla sostenibilità, oggetto di revisione del “pacchetto omnibus”, che punta a semplificare gli obblighi inizialmente previsti , posticipando al 2028 l’obbligo di rendicontazione per le grandi imprese non quotate. L’analisi contenuta nel report di sostenibilità della distribuzione moderna 2025 di Federdistribuzione evidenzia come il 94% delle imprese sia già impegnato nell’allineamento ai requisiti della nuova direttiva europea, l’80% intenda pubblicare un bilancio di sostenibilità volontario già nel 2025 e il 59% abbia definito una strategia di sostenibilità con obiettivi quantitativi. Il 71% delle imprese ha una o più figure con deleghe formali alla sostenibilità, mentre quasi la metà, il 47%, possiede un sistema di gestione dei rischi aziendali che include quelli legati agli Esg.

Il report, realizzato con il supporto di Altis Advisory, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è giunto alla sesta edizione ed evidenzia l’impegno crescente delle imprese del settore retail nei diversi ambiti di sostenibilità.

Dall’analisi emergono risultati positivi sia in termini di efficientamento energetico, sia nella riduzione delle emissioni. Tra il 2022 e il 2023 il comparto alimentare ha registrato una riduzione dell’intensità energetica del -9% in rapporto al fatturato e del -4% per metro quadro. Il comparto del retail specializzato mostra una riduzione dell’intensità pari al -10% sul fatturato e al -7% sulla superficie di vendita. Inoltre, il 41% delle aziende dichiara una riduzione delle emissioni negli ultimi tre anni superiore al 10% e l’88% ha attivato azioni di efficienza energetica nei propri punti vendita, mentre il 65% ha sistemi di monitoraggio Ghg (Greenhouse Gas Protocol), il principale standard internazionale per la misurazione, gestione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra. Il 53% delle imprese ha anche definito una strategia con obiettivi sulle emissioni Scope 1 e 2, mentre il 47% già traccia le emissioni Scope 3.

Il 94% delle imprese, infine, ha implementato una strategia specifica per la gestione degli imballaggi, mentre l’82% ha attivato sistemi di tracciamento dei rifiuti, mentre il comparto alimentare è fortemente impegnato nel contrasto allo spreco: il 100% delle imprese ha attive partnership con organizzazioni dedicate alla redistribuzione delle eccedenze e il 91% dispone di sistemi di controllo per il monitoraggio in termini di peso delle donazioni.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, segnala la crescente attenzione delle imprese associate a Federdistribuzione anche sulle politiche che incidono sui parametri sociali, la S dell’acronimo Esg, solitamente meno frequentato rispetto ai fattori ambientali.