Il 10 sarà Presentato alla Camera l’ “Osservatorio sulla Compliance Integrata”: imprese e Parlamento insieme per riscrivere le regole del rischio

Roma, 10 giugno 2025, Montecitorio, Camera dei Deputati (Sala della Regina) –

Il cambiamento normativo non aspetta, e oggi più che mai le imprese non possono permettersi di rincorrerlo. Le aziende oggi inseguono un cambiamento normativo continuo: CSRD, normativa 231, ESG, Tax Control Framework. Come applicare la CSRD alle medie imprese? Come integrare sostenibilità e responsabilità penale d’impresa?



L’Osservatorio sul Risk Management & Compliance Integrata, promosso da Assoholding in partnership con Ferpi e Assoconsult, nasce con la missione di essere una piattaforma istituzionale per connettere accademici, imprenditori, professionisti e policy maker con l’obiettivo di costruire, insieme al Legislatore, le nuove frontiere della compliance sostenibile



L’appuntamento ufficiale è fissato per martedì 10 giugno, dalle 11:00 alle 13:30, nella cornice istituzionale della Sala della Regina della Camera dei Deputati. “La compliance – afferma Gaetano De Vito, Presidente di Assoholding – non può più essere un onere da sopportare, ma deve diventare una risorsa da governare. Per farlo, occorre reintrodurre un principio fondamentale: la proporzionalità. Le regole devono essere sostenibili anche per le PMI, non solo per le grandi strutture.”



Si parlerà, tra le altre cose, di come interpretare e applicare la CSRD e il Tax Control Framework, di responsabilità penale d’impresa e normativa 231, di governance sostenibile e integrazione dei criteri ESG. Ma anche di finanza d’impatto, Diversity, Equity e Inclusion (DEI), Crisi d’Impresa e Compliance.

“La compliance – spiega Lorenzo Echeoni, direttore Generale Assoholding- nata per accompagnare e regolare lo sviluppo delle imprese, rischia oggi di trasformarsi in una forma di selezione innaturale, una sorta di eugenetica aziendale, se non viene affrontata in modo collegiale e integrato. Il pericolo è che si trasformi nello strumento con cui il grande schiaccia il piccolo. Dobbiamo restituirle la giusta funzione: non è l’impresa che deve servire la compliance, ma la compliance che deve servire l’impresa”.



Il progetto dell’Osservatorio sarà presentato da un panel di altissimo profilo istituzionale, accademico e professionale. Aprirà i lavori l’On. Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, promotore dell’iniziativa insieme ad Assoholding. Seguirà l’intervento dell’On. Maurizio Casasco, presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria



A illustrare visione, missione e roadmap dell’Osservatorio sarà un panel di altissimo profilo istituzionale e professionale, composto da:



–Gaetano De Vito, Presidente Assoholding –Lorenzo Echeoni, Direttore Generale Assoholding

–Elisa Nisti, Head of Legal Affairs and Compliance di Assoholding;

–Francesca Mariotti, Independent Board Member e già direttrice generale di Confindustria, oggi Advisory Board Assoholding;

–Maricla Pennesi, partner Andersen Tax & Legal e membro dell’Advisory Board Assoholding;

–Maria Francesca Fontanella, avvocato, LCF Legal, membro dell’Advisory Board Assoholding;

–Donatella Visconti, Board Member Assoholding ed esperta in governance e public utilities;

–Barbara Cortese, Wealth Manager presso Sanpaolo Invest e Board Member Assoholding;

–Sila Mochi, consulente ESG e sustainability advisor;

–Thomas Tassani, professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università di Bologna e membro dell’Advisory Board Assoholding;

–Vincenzo Manfredi, Head of Public Policy & Advocacy Assoholding e coordinatore dell’Osservatorio;

–Daniela Bianchi, segretario generale della FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana;

–Marco De Amicis, direttore generale di Assoconsult – Confindustria Management Consulting.





