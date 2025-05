I minerali critici sostengono non solo la tecnologia verde ma anche i conflitti

Qualche tempo fa, un capannello di attivisti ha fatto irruzione nel grande Apple Store di Berlino.

Striscioni in mano, hanno manifestato pacificamente contro la violazione dei diritti dei lavoratori nella Repubblica Democratica del Congo legate all’estrazione di cobalto necessario per la produzione degli iPhone.

Questa protesta si aggiunge ad altre simili e mette in evidenza come la corsa per assicurarsi le materie prime alla base della rivoluzione tecnologica e delle energie rinnovabili, note come minerali critici, sta alimentando le violazioni dei diritti umani, i conflitti regionali e il degrado ambientale in tutto il mondo.

Dimensione “etica” nella politica di acquisizione dei minerali

Negli ultimi anni sia gli Stati Uniti che l’Unione Europea hanno cercato di dare una dimensione etica alla loro politica di acquisizione di minerali.

Nell’ambito del Dodd Frank Act, gli Stati Uniti hanno regolamentato la questione nel 2010, chiedendo alle società americane quotate in borsa di condurre con dovuta diligenza la ricerca di materiali per evitare ogni connivenza “nel finanziamento di conflitti o violazione dei diritti umani”.

Nel 2017, l’UE ha introdotto il Conflict Minerals Regulation, che “impone alle imprese dell’UE di garantire che l’importazione di questi minerali e metalli avvenga solo da fonti responsabili”.

Entrambe le normative sono nate come risposta alle sempre più numerose prove che mostravano un’impennata nel commercio mondiale dei cosiddetti minerali dei conflitti.

Una tendenza che viene alimentata dalla corsa per assicurarsi i minerali critici.

Una corsa spietata

Il cobalto preso di mira dai manifestanti di Berlino è tra i minerali che, insieme agli elementi delle terre rare, sono componenti fondamentali nelle tecnologie avanzate alla base dell’energia rinnovabile, delle turbine eoliche e delle reti elettriche dei veicoli elettrici.

Questi materiali sono essenziali anche per l’industria tecnologica, con più di 30 elementi necessari per costruire un solo smartphone.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia, o IEA, stima che il mercato di materiali critici valga oggi più di 320 miliardi di dollari ed è destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni.

Di conseguenza, tra le principali economie si è sviluppata una corsa sempre più spietata per assicurarsi la fornitura di questi materiali che domineranno nei prossimi decenni i settori della tecnologia e dell’energia.

L’esempio più evidente dell’ingresso geopolitico del mercato di minerali critici è quello dell’Ucraina, dove si troverebbe un terzo di tutti i giacimenti europei di litio e importanti riserve di rame, zinco, piombo, nichel, argento e cobalto.

Le riserve minerarie del Paese sono ora vincolate agli sforzi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra.

Dopo mesi di negoziati tesi, lo scorso 30 aprile Washington e Kiev hanno raggiunto un accordo che darà agli Stati Uniti “accesso preferenziale ai nuovi accordi sui minerali ucraini”.

Ma, senza nessuna menzione esplicita ad alcuna garanzia di sicurezza, rimane poco chiaro se l’Ucraina potrà ricevere in cambio qualche aiuto di carattere militare, economico o diplomatico.

Gli Stati Uniti non sono i soli che cercano di garantirsi l’accesso ai minerali critici. La battaglia geopolitica è appena cominciata.

La Cina ha fatto di tutto per bloccare le forniture di risorse minerarie in Africa, America Latina e Sud-est asiatico attraverso strategie di investimento come la Belt and Road Initiative, da poco rilanciata. E pare ci sta riuscendo.

Una ricerca di Goldman Sachs stima che il 65% dei componenti delle batterie, il 71% delle celle delle batterie e il 57% dei veicoli elettrici del mondo sono oggi prodotti in Cina.

Conseguenze sulle tensioni regionali

Ma tali mosse aggressive da parte delle principali potenze globali stanno esacerbando le tensioni regionali, essendo molti Stati ricchi di risorse intrappolati tra potenze economiche in competizione tra loro.

Un esempio evidente è il Congo, immensamente ricco di risorse naturali, tra le quali coltan, cobalto, oro e diamanti.

Nel suo rapporto del 2024 sulle violenze che imperversano nella regione orientale del Paese, Amnesty International definisce lo sfruttamento dei minerali “fattore significativo dei conflitti prolungati”, per via delle fazioni armate che finanziano le loro operazioni attraverso il controllo di queste risorse.

Secondo il rapporto, i recenti progressi militari dei ribelli dell’M23, appoggiati dal Ruanda, lungo il confine orientale del Congo ricco di minerali, stanno anche alimentando un’ondata di “commercio illecito di minerali” in gran parte veicolato attraverso il vicino Ruanda.

All’inizio di quest’anno è emerso che gli Stati Uniti stavano negoziando un accordo per fornire al governo congolese assistenza militare nella sua battaglia contro gli insorti in cambio dell’accesso ai suoi minerali critici, offrendo incentivi sia al Congo che al Ruanda qualora fossero arrivati alla firma di un trattato di pace.

Tuttavia, data la storia violenta degli interventi americani condotti in campo di estrazione di risorse naturali in America Latina, sommata al rifiuto di Trump di applicare le norme internazionali sull’uso della forza, qualsiasi coinvolgimento degli Stati Uniti nella regione porterebbe senza alcun dubbio ad un inasprimento del conflitto e non a un suo miglioramento.

Sebbene meno bellicosa nell’approccio di acquisizione dei minerali, anche l’UE sta lavorando per aumentare le sue forniture, per timore di rimanere indietro rispetto ai suoi competitor economici.

Il blocco ha aumentato la sua produzione interna e ha mostrato una certa urgenza nel cercare garanzie di forniture esterne.

Tuttavia, consapevole del crescente commercio mondiale di minerali dei conflitti, l’UE ha cercato di garantire che le catene di approvvigionamento fossero pulite, facendo sì che il Conflict Minerals Regulation diventasse attivo in meno di due anni, cosa non banale per gli standard dell’UE.

Purtroppo, come per molte altre iniziative, le buone intenzioni vengono affievolite dal grande divario esistente tra la politica ufficiale e la sua applicazione effettiva.

La relazione del 2024 della stessa Unione Europea sui progressi compiuti ha riconosciuto che il regolamento ha avuto “un impatto limitato sulle parti interessate”.

Uno dei principali ostacoli all’applicazione del regolamento è la mancanza di sanzioni punitive, prevedendo solo misure correttive. Di conseguenza, le aziende non posso essere ritenute direttamente responsabili, nonostante vengano periodicamente alla luce prove di acquisti al limite della liceità.

Anche giganti come Apple sono stati accusati di acquistare minerali critici provenienti dal Congo e “lavati” in Ruanda. Ecco perché gli attivisti hanno preso di mira l’Apple Store di Berlino.

Mentre i settori dell’energia rinnovabile e della tecnologia in rapidissima crescita alimentano la richiesta mondiale di minerali, il campo di azione sta diventando un vero Far West per via di una regolamentazione inefficace, se non inesistente.

Viene chiesta un’azione urgente agli attori coinvolti, governi, imprenditori, istituzioni, società civile, affinché venga garantito che i minerali critici e le terre rare non diventino il combustibile fossile del XXI secolo in termini di distruzione ambientale, sfruttamento e abuso dei diritti umani.

Il regolamento dell’UE sui minerali di guerra fornisce una buona base di partenza, ma la sua efficacia sarà tangibile solo se Bruxelles riuscirà a garantirne la piena osservanza da tutti gli Stati membri.