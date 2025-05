Dagli oceani l’oro blu dello sviluppo sostenibile

Dal 9 al 13 giugno a Nizza la conferenza dell’Onu sulla Blue economy

E’ una delle leve di sviluppo globale più potenti ma, paradossalmente, meno considerate al mondo. Può unire crescita e salvaguardia dell’ecosistema, purché utilizzata rispettando l’ambiente e la sfera dei diritti. Si tratta della blue economy, ossia dell’insieme di attività che ruotano intorno agli oceani, alle acque marine e alle relative superfici.

Ben presente nell’Agenda 2030 dell’Onu, il cui Obiettivo 14 riguarda proprio il “conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine”, la blue economy non è però solo un tema di carattere ambientale, ma anche un decisivo fattore di crescita, per quanto minacciato dall’attuale modello economico, che vede spesso uno sfruttamento indiscriminato delle risorse dirette ed indirette legate ai mari ed oceani.

Per capire quale giro d’affari ruoti intorno alla blue economy basti ricordare che a livello mondiale vale almeno 1.300 miliardi di euro (e potrebbe raddoppiare entro il 2030), dà lavoro direttamente o indirettamente a oltre 3 miliardi di persone (il 40% della popolazione mondiale) e rende possibile l’80% del commercio globale di merci. Nella sola Europa genera 665 miliardi di euro di fatturato, pari al 5% del Pil Ue, con quasi 5 milioni di posti di lavoro.

Per quanto riguarda l’Italia i numeri non sono meno impattanti: il XII Rapporto sull’Economia del Mare 2024 – realizzato da Centro studi Tagliacarne, Unioncamere e OsserMare – rileva che la blue economy italiana ha una dimensione di oltre 60 miliardi di euro, con più di un milione di occupati e con un tasso di incremento del valore aggiunto che è più che doppio rispetto a quello medio nazionale. Altrettanto significativo è il dato relativo alle imprese, che dal 2019 al 2023 sono cresciute del 4,3%, mentre la base imprenditoriale complessiva italiana ha registrato un decremento di oltre il 2%.

A fronte di questi indicatori di rilevanza si assiste, tuttavia, a una scarsa attenzione sulle connesse tematiche di gestione strategica, vuoi perché la materia è di per sé globale, mentre la stragrande maggioranza degli interventi sono regolati a livello nazionale, vuoi perché gli obiettivi vengono più agevolmente misurati sul breve termine piuttosto che sul lungo, come sarebbe invece necessario. A tenere sotto osservazione le politiche globali della blue economy è soprattutto l’Onu, che fin dalla nascita ha tenuto ben saldo il collegamento tra tutela dell’ecosistema marino e sviluppo delle attività economiche.

Ora il tema torna d’attualità perché Nizza ospiterà dal 9 al 13 giugno prossimi l’edizione 2025 della Conferenza delle Nazioni unite sugli oceani (ONUC), terzo appuntamento internazionale che ha come obiettivo proprio l’implementazione del Goal 14 dell’Agenda”. Organizzata congiuntamente da Francia e Costa Rica, la conferenza riunirà capi di Stato e di governo di tutto il mondo e ambisce a portare risultati concreti soprattutto nella tutela degli ambienti marini. L’ONUC rappresenta, in particolare, un’occasione per affrontare le questioni relative al riscaldamento globale: gli oceani producono il 50% del fabbisogno umano di ossigeno, assorbono il 25% delle emissioni di anidride carbonica e catturano il 90% del calore aggiuntivo generato da queste emissioni. Non solo: sono anche il più grande serbatoio di carbonio, elemento essenziale nella lotta agli effetti del cambiamento climatico.

Intorno ai temi della conferenza, da quelli più scientifici a quelli più politici, si stanno mobilitando attori diversi, tra cui i governi e le istituzioni accademiche (l’International Science Council, per esempio, sta portando il proprio contributo attraverso il coinvolgimento di esperti e scienziati per garantire che le scoperte interdisciplinari e le soluzioni presentate, basate su prove, emergano dai risultati della conferenza) ed ancora la società civile ed il settore privato, affinché tutti affrontino per quanto di propria competenza sfide urgenti quali l’impatto climatico, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e la gestione sostenibile degli oceani. Obiettivo finale del summit una dichiarazione di valore politico, che delinei gli impegni globali per oceani sani e sostenibili.

Numerosi saranno anche gli eventi collaterali, sia di carattere culturale, sia di taglio economico, con particolare attenzione per la ricerca e l’innovazione intorno all’economia dei mari.

Prima della conferenza Onu, il 5 e il 6 giugno, l’Istituto mediterraneo per il rischio, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile (IMREDD) dell’Université Côte d’Azur di Nizza ospiterà un evento B2B (“One health: well-being and sustainability in the blue economy”) volto a promuovere la cooperazione franco-monegasco-italiana nel campo dell’economia blu. L’incontro offrirà una piattaforma per scambi di esperienze e know-how per le imprese, startup ed organismi di ricerca francesi, monegaschi e italiani coinvolti nello sviluppo di soluzioni innovative per il mare e le zone costiere, con l’obiettivo di sostenere la transizione verso stili di vita più sani e responsabili.