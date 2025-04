Made in Italy in Giappone: una storia che piace (e funziona)

Non serve andare troppo lontano per capire che l’Italia, anche quando è dall’altra parte del mondo, riesce a farsi riconoscere. In Giappone, ad esempio, il Made in Italy è qualcosa che ha un peso, ma non solo per il nome, è un insieme di cose: cura, gusto, passione… che sanno apprezzare davvero. E non è solo una questione di moda o di cibo: è proprio una sintonia di sensibilità.

Chiunque sia stato in Giappone almeno una volta (o anche solo chi lo conosce un po’) lo sa: i giapponesi hanno un’attenzione quasi poetica per i dettagli. Nulla è lasciato al caso. Ecco perché, quando si imbattono in un prodotto italiano fatto bene, parliamo di quelli veri, non di quelli che si spacciano per “italiani” solo per marketing, scatta qualcosa. Una forma di rispetto o forse di ammirazione silenziosa.

Nel campo della moda, per dire, non è solo la firma a contare. Certo, Gucci, Versace, Armani, e chi più ne ha più ne metta fanno gola. Ma sono i tessuti, le cuciture, l’equilibrio dei colori che fanno innamorare. E non è raro vedere ragazzi giapponesi che conoscono la storia di un marchio italiano meglio di tanti italiani. Per loro non è solo un acquisto, è quasi un piccolo rito.

Anche nel design succede una cosa simile. C’è un’affinità quasi naturale tra il minimalismo giapponese e la pulizia elegante del design italiano. Non a caso, tanti oggetti d’arredo italiani finiscono in case, uffici e spazi pubblici in Giappone. Ma anche lì, più che l’apparenza, conta il pensiero dietro. Se un oggetto è bello e funziona bene viene apprezzato. Se è anche fatto con materiali di qualità e ha una storia autentica dietro, allora si conquista davvero uno spazio.

E ovviamente c’è il cibo. Qui il legame è ancora più profondo. La cucina italiana è amatissima, ma quello che colpisce è la voglia dei giapponesi di capirla davvero. Non si accontentano di un piatto “simile” alla carbonara. Vogliono sapere come si fa, con che ingredienti, da dove arriva quel pecorino. Non è solo gusto, è rispetto per la cultura. E i ristoranti italiani più seri in Giappone lo sanno bene: non basta chiamarsi “trattoria”, bisogna esserlo sul serio.

Naturalmente, non è tutto rose e fiori. Entrare nel mercato giapponese non è una passeggiata. Le regole sono tante, i tempi sono lunghi, la comunicazione va calibrata. Ma chi ci riesce, spesso ci resta. Perché lì la fiducia vale molto e una volta conquistata, non si perde facilmente.

Negli ultimi anni poi si è aperta una nuova porta, quella della sostenibilità. In Giappone cresce l’attenzione per i prodotti fatti bene, che durano nel tempo, quelli che contengono un intrinseco rispetto per chi li produce. L’Italia, con le sue piccole botteghe, i materiali naturali, il sapere tramandato, ha tanto da dire su questo. Non è solo una moda: è un modo di vivere. E guarda caso, è molto simile a quello giapponese, fatto di gesti misurati, scelte consapevoli, attenzione al dettaglio.

Forse è proprio per questo che il Made in Italy funziona così bene in Giappone. Non perché è “di tendenza”, ma perché è vero. E in un mondo dove tante cose si assomigliano e sembrano fatte in serie, l’autenticità è qualcosa che si riconosce subito. Come una melodia che non conosci, ma che ti sembra di aver già sentito da qualche parte, che ti colpisce rimanendo impressa.