“E’ un ottimo momento per comprare!!!”: la Wall Street di Trump

L’apertura di Wall Street è stata positiva e soprattutto per l’Europa che fino a prima dell’apertura di New York stavano su una media del 4%. I ribassi si riducono, la Borsa di Milano perde il 2,3%, Londra il 2,4%, Parigi 2,8% e Francoforte il 3%. A questo punto l’economia europea si domanda se ci sia la possibilità di trattare sui dazi USA sui paesi interessati. E’ ridotto il calo del petrolio, il Wti risale a 57,3 dollari al barile (-3,8%), recuperano terreno i bond, dai Treasury decennali, i cui rendimenti si ridimensionano al 4,3% (+8 punti base), mentre lo spread tra Btp e Bund si restringe a 127 punti base.

Si riscalda la guerra economica fra Cina e USA

Trump ha creato i “dazi personalizzati” che sostituiranno immediatamente quelli entrati in vigore sabato per oltre 60 economie e infierisce sulla Cina, la rappresaglia diretta contro Pechino farà salire l’aliquota al sorprendente livello del 104%. La Cina non è rimasta intimorita dai dazi imposti da Donald Trump, al contrario. Il Ministro delle Finanze sostiene che sia solo l’inizio nel caso che gli Stati Uniti non vogliano trattare: dalle ore 12:01 del 10 aprile, le tariffe sui beni Made in Usa si alzeranno dal 34% all’84%.

La situazione delle borse orientali

La borsa di Hong Kong chiude in positivo, rispetto alla tendenza negativa dei listini asiatici: l’indice Hang Senge, recupera circa l’1% e termina a seduta con un rialzo dello 0,68%, a 20.264,49 punti. Sono in positivo anche le Borse di Shanghai e di Shenzhen, i cui indici Composite, segnano progressi, rispettivamente, dell’1,31% e dell’1,77%, a 3.186,81 e 1.823,61 punti. Invece, la borsa di Tokyo chiude la seduta con schiacciante ribasso, il listino di riferimento Nikkei. Segna una flessione dello il 3,93% a quota 31.714.03, e una perdita di 1.298,55 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a rivalutarsi sul dollaro, al di sotto 145, e sull’euro a 160,40.

Lo yuan scende rispetto al dollaro

Questa mattina la Banca centrale cinese (Pboc) ha constatato che lo yuan è scivolato nei valori onshore a 7,3485, punto più basso dall’11 settembre 2023. Le Borse cinesi chiudono la seduta in territorio positivo, ma con guadagni inferiori agli altri listini asiatici sui timori dei dazi contro Pechino di Donald Trump che mercoledì sono stati non solo confermati, ma anche inaspriti dal 104% al 125%: l’indice Composite di Shanghai sale dell’1,16%, a 3.223,64 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso del 2,46%, a quota 1.868,39. La mossa del tycoon, a dispetto dello stop di 90 giorni deciso per le tariffe reciproche verso decine di altri Paesi, ha messo ufficialmente la Cina nel ruolo di bersaglio principale di Washington.