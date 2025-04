Il design italiano alla prova dell’integrazione con la IA  

Con un fatturato di 6,3 miliardi di euro il settore è primo in Europa – Pesano le incognite mondiali a livello geopolitico e commerciale – Al via un centro studi presso ADI.

Il design italiano conferma la propria leadership a livello internazionale, l’importanza come infrastruttura immateriale del made in Italy ed il ruolo nella sfida verso la sostenibilità. Contemporaneamente il comparto italiano del design si conferma al primo posto in Europa in termini di fatturato ed addetti.

Sono questi alcuni degli elementi più evidenti emersi dalla presentazione del rapporto “Design Economy 2025”, organizzata a Milano da Fondazione Symbola, Deloitte, POLI.design, ADI Associazione per il Disegno Industriale e il patrocinio del ministero degli esteri e di quello delle imprese e del made in Italy, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del valore del design per la competitività del sistema produttivo nazionale. Annunciata, inoltre, l’inaugurazione di un centro studi presso Adi a Milano, dedicato alla valorizzazione delle ricerche sul design e a supporto dello sviluppo di tutti i comparti industriali che fanno uso delle competenze del settore.

I numeri

Prima in Europa per fatturato (6,3 miliardi di euro, pari al 19,8% del totale Ue) e numero di addetti (19,8%) l’economia del design italiano si conferma leader davanti a Germania (18,9% del fatturato, a quota 6 miliardi e 15,1% degli addetti) e Francia (12,8% del fatturato con 4,1 miliardi e 15,6% degli addetti). Tuttavia, mentre la Francia ha registrato una crescita occupazionale notevole (+24,2%) e la Germania ha visto un’espansione del fatturato (+15,4%), l’Italia ha rallentato rispetto agli anni precedenti, crescendo solo del +4,6% in termini di fatturato e del +5,2% in occupazione, poco sotto la media UE. In termini di numero di imprese, l’Italia è seconda in Europa con il 16,4%, dietro alla Francia (21%), ma ha subito una contrazione (-1,9%), mentre Germania e Francia sono in crescita (+3,2% e +5,7%).

Nonostante il primato in valore assoluto, l’Italia è superata per efficienza dalla Spagna, che registra il più alto fatturato medio per addetto in Europa (148.645 euro), ben superiore alla media UE (90.355 euro) e a quella italiana (90.658 euro). Inoltre, le aziende italiane sono mediamente più piccole (1,5 addetti per impresa), mentre la Germania (2,0) e soprattutto la Spagna (2,4) vantano strutture più grandi e produttive.

Una sfida competitiva che l’Italia dovrà affrontare è quella dell’integrazione dell’intelligenza artificiale, in forte espansione in tutta Europa: in Italia l’80% delle aziende di design la utilizza, con un picco dell’88,9% tra le imprese, ma la Germania e la Francia stanno investendo a ritmi superiori. Per mantenere il primato, l’Italia dovrà, quindi, puntare su innovazione e crescita dimensionale delle imprese.

In sostanza, il design quale valore multidisciplinare in grado di ideare e realizzare prodotti, servizi o sistemi deve sempre più essere vicino alle esigenze delle persone, coniugando funzionalità ed estetica, innovazione, tecnologia e bellezza. Questi fondamentali non mancano a chi in Italia si occupa di design: infatti, oltre all’aspetto dimensionale degli operatori, il nostro Paese si distingue per la creatività e la capacità di innovazione, che emergono quali fattori essenziali per la competitività attuale e futura di tutti i settori industriali. Specialmente in un’epoca di trasformazioni radicali come questa, il design può fungere da ponte fra tecnologia, prodotti e servizi, ma anche fra sostenibilità, salute e benessere delle persone.

In particolare nel rapporto 2025 è stata dedicata un’attenzione particolare all’importanza del design nel settore healthcare che, per quanto ancora frenato da barriere normative e culturali, presenta notevoli potenzialità e opportunità di sviluppo. Ed è proprio nel settore sanitario che il comparto del design registra maggiore domanda: negli ultimi anni, infatti, il design trova sempre più applicazione nel settore medicale e in quello farmaceutico, dove estetica e funzionalità si integrano con esigenze mediche, ergonomia e benessere del paziente: dalla progettazione di dispositivi medici ergonomici a interfacce intuitive per il monitoraggio della salute, fino alla creazione di ambienti ospedalieri studiati per ridurre lo stress del personale medico e dei pazienti.

I dati confermano, pertanto, non solo il peso economico del settore, ma anche la sua funzione al servizio delle grandi trasformazioni: sociale, ambientale e digitale. Nel pieno di una transizione verde e digitale, per esempio, il design è chiamato a dare forma, senso e bellezza al futuro: è strategico anche per sviluppare una nuova generazione di prodotti che nel segno della bellezza rispondano ai dettami dell’economia circolare, ossia efficienza, minore impiego di materia ed energia, riciclabilità, riutilizzabilità. “Anche per questo il 91,7% si dichiara attento ai temi della sostenibilità”, dichiara Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, “Perché come è scritto sul Manifesto di Assisi ‘affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro’”.