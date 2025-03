Dazi e Rearm Europe: il rischio di una spirale di costi per l’industria strategica

Il nuovo corso delle politiche industriali europee, trainato dall’esigenza di rafforzare la difesa e garantire un’autonomia strategica, si intreccia con le dinamiche globali del commercio e con le nuove barriere doganali imposte dagli Stati Uniti. In questo scenario, il programma Rearm Europe e il rinnovato impegno degli Stati membri verso una maggiore indipendenza produttiva rischiano di scontrarsi con l’aumento dei costi dei materiali critici, in particolare acciaio e alluminio, dovuto ai dazi americani.

L’Europa tra protezionismo e rilancio industriale

Il tema dei dazi è tornato al centro del dibattito economico globale con l’annuncio della nuova amministrazione statunitense di voler imporre tariffe più elevate sulle importazioni di prodotti semi-lavorati, tra cui metalli essenziali per la produzione industriale e per il comparto difesa. Se da un lato il protezionismo americano mira a tutelare l’industria domestica, dall’altro rischia di compromettere le filiere europee, che dipendono in larga misura da importazioni strategiche.

Il Rearm Europe, progetto pensato per rafforzare la capacità produttiva dell’Unione in settori chiave come la metallurgia avanzata e l’innovazione tecnologica a duplice uso, si trova dunque a dover affrontare una sfida cruciale: mantenere la competitività industriale in un contesto di costi in crescita e di incertezza commerciale.

Il ruolo degli investimenti e il rischio di un effetto boomerang

L’aumento degli investimenti nel settore difesa potrebbe rappresentare un’opportunità per l’industria europea, ma senza una politica di sostegno efficace, il rischio è quello di un circolo vizioso in cui i dazi sulle materie prime finiscono per rallentare la crescita stessa dei comparti strategici.



Se l’Europa punta a rafforzare la propria indipendenza strategica, deve anche garantire che le politiche commerciali globali non indeboliscano la sua capacità produttiva. Senza una gestione oculata delle dinamiche tariffarie, il rischio è che gli investimenti si traducano in un mero aumento dei costi, senza generare il valore aggiunto necessario a consolidare la crescita industriale.

“Gli investimenti nella difesa” spiega Gaetano De Vito, Presidente di Assoholding, associazione di categoria delle Holding italiane “possono essere un volano per settori strategici come la siderurgia, la metallurgia avanzata e l’innovazione tecnologica dual use, ma la crescita di questi comparti potrebbe essere frenata dall’aumento dei costi delle materie prime imposto dai dazi”.

Quali soluzioni per un futuro equilibrio sostenibile?

Per evitare che i nuovi scenari commerciali compromettano la competitività europea, è necessario un approccio bilanciato tra protezionismo e incentivi alla produzione interna. “Gli annunciati dazi Usa su alluminio e acciaio” continua De Vito “ potrebbero avere un effetto depotenziante nella strategia di investimento europea: è fondamentale monitorare in anticipo i flussi di ritorno degli effetti negativi sul mercato e sostenere la capacità produttiva Ue con incentivi mirati alla filiera industriale”



In questo contesto potrebbe allora essere necessario che l’Unione Europea adotti misure compensative per le aziende più colpite dai dazi, rafforzando i meccanismi di incentivi fiscali e finanziando progetti di sviluppo tecnologico per ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime. Un coordinamento più stretto tra politica industriale e commerciale potrebbe favorire la stipula di nuovi accordi strategici con partner globali, riducendo gli effetti delle barriere tariffarie imposte dagli Stati Uniti.