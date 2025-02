L’evoluzione della società Benefit in Italia: la crescita del fatturato incontra dinamicità e inclusione

SI è tenuto oggi, presso il Centro congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma, l’evento “un’ondata di innovazione”, occasione in cui sono stati presentati i nuovi risultati della Ricerca Nazionale sulla società Benefit 2025. Presente anche Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy.

Attraverso le voci del Partner della ricerca, NATIVA, il Reaserch Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Università di Padova, la Camera di commercio di Brindisi – Taranto e Assobenefit è emerso un quadro dettagliato della dinamicità del mondo della Società benefit e del ruolo chiave delle imprese possono svolgere per la collettività coniugando performance economiche e generazione di valore per le persone e il pianeta.

I numeri

I numeri alla fine del 2024 raccontano un andamento in forte crescita delle Società Benefit in Italia che arrivano a quota 4593 unità, crescendo numericamente del 27% rispetto all’anno precedente e raggiungendo un livello di incidenza dell’1.57 per mille sul totale delle società registrate e del 2% sulle grandi aziende.

La fotografia del periodo oggetto della ricerca (2021 – 2023) sottolinea come queste aziende si confermino più dinamiche rispetto alle non – benefit simile per dimensione e specializzazione: la crescita del fatturato della Società Benefit risulta superiore, con un incremento cumulato in termini mediani del 26% e un divario netto rispetto al campione di confronto delle non benefit, in cui la crescita si aggira attorno al 15.4%.

Cosa sono le società non benefit

Le società benefit sono organizzazioni che operano con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, insieme al profitto finanziario. Queste società integrano la responsabilità sociale d’impresa nel loro modello di business, adottando pratiche sostenibili e trasparenti. Possono essere costituite come enti non profit o come società a responsabilità limitata, ma entrambe sono tenute a rendere conto del loro impatto sociale e ambientale attraverso una relazione di sostenibilità. Le società benefit sono regolamentate da specifiche normative e devono rispettare standard etici elevati per ottenere il riconoscimento legale.

Ha scritto E.M. Dodd: “Le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari” (Harvard Law Review, 1932).

Le società che rientrano in questa categoria sono: Nativa, intesa SanPaolo, InfoCamera, Assobenit