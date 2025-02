Approda in Consiglio dei Ministri la nuova super cabina di regia per la Borsa a guida MEF.

Sta per approdare in Consiglio dei ministri la norma che istituirà la nuova cabina di regia (TUF) per il

coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e

sviluppo del mercato dei capitali. Con il decreto-legge sul rafforzamento della Pubblica Amministrazione,

infatti, l’articolo 21 istituirà la cabina di regia a guida Ministero dell’economia e finanze, presieduta dal

Ministro o da un suo delegato, coadiuvata dai rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Dipartimento per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d’Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Una super commissione quindi che funzionerà da promotore degli incentivi per l’accesso alla borsa e per la capitalizzazione delle imprese ottemperando ai dettami della legge delega sui Capitali in un momento dove il mercato finanziario e i suoi attori sono molto attivi nelle operazioni di acquisto e scambio di azioni e quote societarie, dall’ops di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca, a quella di Unicredit su Banco Bpm e di Bper su Popolare di Sondrio.

Le funzioni e le finalità della cabina di regia TUF

Tenuto conto delle finalità per le quali la cabina di regia verrà istituita, ovvero quello di promuovere il

coordinamento strategico e di definire politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, le funzioni di competenza della cabina di regia TUF saranno di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario provvedendo, tra l’altro, a: 1) effettuare studi e analisi dell’ecosistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei; 2) promuovere il coordinamento e il confronto tra i diversi enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico o privato competente; 3) promuovere l’elaborazione di un Piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali, con le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche dello stato di avanzamento.

Il comitato tecnico-scientifico a supporto della cabina di regia

Al fine di supportare al meglio le funzioni e le attività di quella che dovrà essere una Cabina di regia di

coordinamento strategico e di raccordo per le autorità finanziarie, la norma prevede, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, presso la struttura tecnica l’istituzione di un Consiglio tecnico-scientifico di “esperti”, nominati con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrebbero svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia.

Il Consiglio dovrebbe essere composto da magistrati, avvocati dello Stato, e docenti universitari dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale in materia bancaria e creditizia. Una super struttura, quindi, che dovrebbe, nelle intenzioni della norma, costruire quel ponte necessario tra

l’ingente risparmio italiano, Piazza Affari e le imprese, diventando un osservatorio sugli andamenti del

mercato dei capitali italiano, mai come in questi ultimi mesi in subbuglio e che vede coinvolti moltissimi

istituti e gruppi in azioni di acquisto e “scalate” ad altri gruppi, da Unicredit fino a Mps e Mediobanca che

avranno evidenti ripercussioni sul settore creditizio nazionale visto che gli attori in causa rappresentano più o meno il 15% di tutta la borsa italiana.

Vedremo quindi se la cabina di regia TUF, quando nascerà, sarà in grado di rappresentare quel “hub” strategico di raccordo tra le Istituzioni e le Autorità indipendenti operanti nel settore bancario e finanziario in grado di indirizzare e coordinare gli interventi normativi nel settore creditizio, oppure se la costituzione di questo nuovo organo sarà l’ennesimo poltronificio dove parcheggiare eminenze illuminate alla ricerca di un nuovo incarico da iscrivere nei propri CV e nei propri conti in banca, figli d’arte e raccomandati con i santi in paradiso che pregano i loro santi per ambire a quel posto fisso che permetterebbe loro in grado di ripararsi dalle intemperie di un mercato del lavoro sempre più precarizzato e frammentato.