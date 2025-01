Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca

Il Monte dei Paschi di Siena annuncia il lancio di un’ offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. Lo si legge in una nota dell’istituto senese. L’offerta avrà a oggetto un massimo di 833.279.689 azioni ordinarie, rappresentanti il 100% del capitale sociale e delle azioni ordinarie (incluse le azioni proprie detenute).

L’istituto senese offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione. Dall’operazione inevitabili ricadute sul controllo delle Generali. Secondo fonti finanziarie per Mediobanca l’offerta “non è stata ancora concordata”.

L’operazione

Per ciascuna azione Mediobanca portata in adesione all’offerta, Mps offrirà un corrispettivo unitario pari a 2,3 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione. Pertanto, per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione saranno corrisposte 23 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione. Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Mps rilevato alla chiusura del 23 gennaio (ieri) pari a 6,9531 euro, il corrispettivo esprime una valorizzazione pari a 15,992 euro per ciascuna azione Mediobanca e, pertanto, incorpora un premio pari al 5,03% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Mediobanca rilevato alla chiusura del 23 gennaio (15,227).

Mps prevede che l’offerta pubblica di scambio parta a giugno-luglio dopo aver ottenuto l’autorizzazione di tutte le autorità coinvolte e quella della Consob alla pubblicazione del prospetto. Il documento di offerta e le altre richieste regolatorie verranno presentate entro metà febbraio, si legge nelle slide di presentazione dell’offerta pubblicate da Mps.

Il comunicato e le parole di Lovaglio

Dall’unione tra Mps e Mediobanca “nasce un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, che si posiziona al terzo posto nei segmenti chiave, con una forte complementarità di prodotti e servizi e caratterizzato da un business mix altamente diversificato e resiliente, con rilevanti sinergie industriali”, viene spiegato nella nota. “Il nuovo gruppo proteggerà e favorirà lo sviluppo dei due già forti brand Mps e Mediobanca, preservandone il posizionamento e le competenze uniche e consentendo alle famiglie e alle imprese italiane di accedere a una piattaforma di servizi bancari più ampia e integrata”.

“Oggi siamo a presentare la migliore business combination industriale per un nuovo moderno gruppo bancario italiano, con una piattaforma integrata di servizi finanziari a 360 gradi unendo le forze con un gruppo finanziario che gode di una forte reputazione e di una posizione leader sul mercato”. Lo ha detto l’ad di Mps, Luigi Lovaglio, in conference call. Per Lovaglio si tratta di un “incredibile opportunità” che “crea valore per gli azionisti di entrambi i gruppi”. “Mps con Mediobanca può diventare un campione italiano con un modello globale tra i migliori sul mercato e in alcune aree di eccellenza possiamo competere anche in ambito europeo”.