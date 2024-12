Da Elkann e Tavares, da dove nasce la crisi Stellantis

Dopo le dimissioni di Carlos Tavares come CEO della società Stellantis, come era prevedibile, il titolo dell’azienda ha chiuso a -6.30% affondando la capitalizzazione a 35,5 milioni. Un crollo inevitabile a cui John Elkann deve porre rimedio. Nelle ultime ore l’attuale capo – azienda e presidente si sta dando da fare per riallacciare i rapporti con l’esecutivo Meloni. Ieri, oltre alla chiamata con la Premier, colloquio anche con Adolfo Urso, ministro delle imprese.

Quest’ultimo ha avanzato tre richieste fondamentali per riportare l’Italia al centro delle strategia industriali che riguardano: rivedere i contratti i progetti legati ai contratti di sviluppo dell’azienda, realizzare la gigafactory di Termoli e destinare all’Italia la realizzazione della nuova piattaforma per la produzione di citycar.

La grave crisi di Stellantis

Il 2024 sarà ricordato come la grave e drammatica crisi del gruppo franco/italiano. Le decisioni poco strategiche di Tavares che ha perso completamente la fiducia dei mercati ha portato a una drastica separazione che tuttavia non rassicura. Il Nord America, terreno di grande guadagno per il manager portoghese è crollato. Ha immobilizzato il capitale e così facendo il gruppo di mercato continua a perdere quote in tutta Europa, in particolar modo in Francia.

Il punto forse più grave da parte di Tavares è stato di non aver stabilito investimenti necessari per sviluppare e industrializzare nuove piattaforme per tutti e 14 i marchi. In Italia, sono stati assemblati il 30% in meno di veicoli rispetto allo scorso anno. Inoltre, questa grave crisi, ha portato il taglio inevitabile di contatti con numerosi fornitori oltre a inimicarsi sindacati e responsabili politici.

Ciliegina finale, Stellantis si è affidata per far fronte a questa improvvisa (ma neanche troppo) crisi a due aziende di servizio, la Trico e la Trasnova che di fatto hanno sostituito diversi dipendenti che, accettando la buona uscita, si erano licenziati proprio per essere assunti da queste società.

Le parole di Elkann e della Premier Meloni

Colui che è chiamato a risolvere una crisi senza precedenti ha voluto commentare così la situazione: “nelle scorse settimane sono emersi punti di vista diversi. In particolare, il Cda ha ritenuto che l’attenzione per la nostra azienda, per i nostri stakeholder dovesse essere orientata al lungo termine”. Giorgia Meloni anche ha voluto dichiarare come “faremo del nostro meglio per difendere l’occupazione e l’indotto”, poche parole e anche leggermente di circostanza che attendono di essere approfondite nei prossimi giorni.

Entro metà maggio 2025 si avrà il nome del successore di Tavares, per una società come Stellantis che conta 242 mila dipendenti nel mondo di cui 86 mila in Italia. Un’azienda che nel 2023 registrava un fatturato vicino ai 190 miliardi e che ha visto un crollo del -41,58 % negli ultimi 12 mesi.