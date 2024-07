Imprese agricole e agroalimentari: per l’innovazione servono competenze

Agroalimentare e agricoltura rappresentano un fiore all’occhiello per l’economia nazionale ed il nostro export, ma devono colmare importanti lacune nelle professionalitànecessarie a trainare le imprese verso la transizione ecologica ed energetica.

Con oltre 77 miliardi di euro di valore aggiunto e 64 miliardi di export (dati del 2023) è indubbio che i settori agricolo ed agroalimentare siano un’eccellenza a livello globale, ma devono fare i conti con la mancanza endemica di una preparazione specifica per affrontare lesfide della transizione ecologica ed energetica.E’ quanto emerge da un’indagine di Nomisma, condottasu un campione molto ampio di imprese agricole ed alimentariitaliane (con un focus specifico su quelle del tabacco) epresentata in un convegno svoltosi lunedì 22 luglio a Verona, alla presenza di importanti stakeholder del settore.

La ricerca ha rilevato sia gli investimenti delle imprese funzionali alla transizione eco-energetica, sia lo stato dell’arte sulle competenze necessarie alla transizione ed è emerso che rispetto agli obiettivi di produzione di energie rinnovabili e digitalizzazione dell’economia e della società l’Italia evidenzia valori sotto la media dei paesi UE. In particolare, se si guarda al Digital Economy and Society Index (DESI), l’Italia sconta un ritardo soprattutto nella componente del “capitale umano”, in altre parole nelle competenze digitali delle persone. Ed è proprio il divario nelle competenze uno dei principali punti di miglioramento propedeutici alla diffusione in Italia delle innovazioni tecnologichenelle imprese agricole ed alimentari – e non solo. Se infatti nel corso degli ultimi anni il 71% delle imprese agroalimentari intervistate ha già effettuato investimenti per la transizione eco-energetica,un’azienda su quattro lamenta la mancanza di competenzespecifiche e la necessità di formazione come il principaleostacolo ad una maggior diffusione di tali innovazioni.

Il gapda colmare emerge anche nella consapevolezza delle aziende sulla preparazione professionale dei propri addetti: dall’indagine emerge infatti cheil 44% del campione intervistato ritiene molto importante la formazione, percentuale che sale al 59% nel caso delle aziende tabacchicole. In effetti,già oggi un’impresa su due investe nella formazione dei propri addetti (oltre a quella obbligatoria prevista per legge) ed un ulteriore 30% ha già pianificato attività in tal senso nei prossimi 2/3 anni.

È importante anche capire quali siano le competenze più richieste per accompagnare le imprese verso la transizione eco-energetica, affinché si possa calibrare di conseguenza la formazione: per il 48% delle aziende intervistate sono quelle legate alla gestione sostenibile delle risorse e all’ottimizzazione dei processi produttivi, per il 33% si tratta di quelle legate alla capacità di utilizzare software per la gestione sostenibile dell’azienda, mentre il 28% indica le competenze biologiche e chimichelegate alla produzione sostenibile.

La vera sfida, quindi, è riuscire a trovare risorse umane competenti, problematica fortemente sentita praticamente da quasi la totalità delle imprese intervistate, perché oggi l’agricoltura non è quella di cento anni fa e l’innovazione è fondamentale per mantenere la qualità ad alto livello.

La visione innovativa di filiera richiede un approccio fortemente orientato allo sviluppo di nuove competenze che favoriscano l’impegno per la transizione, il passaggio generazionale all’interno delle aziende agricole e modelli innovativi a supporto dell’efficienza in agricoltura. “Se per vincere la doppia sfida della transizione ecologica ed energetica il digitale può rappresentare uno strumento importante, competenze e formazione si configurano come due leve strategiche altrettanto necessarie alle imprese agricole ed alimentari per governare piuttosto che subire questa transizione, restando così al passo degli enormi cambiamenti che stanno interessando la filiera agroalimentare”, ha concluso Paolo De Castro, presidente del comitato scientifico di Nomisma.