La BCE mantiene i tassi invariati: dall’ultimo meeting nessun ulteriore taglio

Dopo il taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale intervenuto a giugno, la Banca Centrale Europea, in un comunicato ufficiale, ha dichiarato che non adopererà ulteriori riduzioni al momento.

L’ultimo meeting della BCE, tenutosi il 18 luglio, ha portato decisioni significative in ambito di politica monetaria: il Consiglio direttivo ha infatti deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento.

La decisione è arrivata all’unanimità: il tasso sui depositi resterà fermo al 3,75%.

Molti analisti prevedono che a settembre ci sarà un ulteriore taglio e il comunicato ufficiale della BCE pare proprio essere sulla stessa lunghezza d’onda.

“La decisione di questa mattina è stata presa all’unanimità così come è stata unanime la determinazione a rimanere strettamente dipendenti dai dati e a decidere di riunione in riunione, senza seguire alcun percorso preordinato. Per questo la decisione su un possibile taglio dei tassi a settembre è una questione aperta e dipenderà dai dati che arriveranno”, ha dichiarato Christine Lagarde dopo la riunione dell’Eurotower, durante la conferenza stampa.

L’andamento dell’inflazione è del tutto in linea con le precedenti valutazioni di medio termine della Banca Centrale Europea, fatta eccezione per alcune misure di fondo aumentate a causa di fattori straordinari e “isolati”.

Il Consiglio Direttivo ha evidenziato che, sebbene la domanda di prestiti continui ad essere debole, con un calo dei volumi dei prestiti concessi a imprese e famiglie, i depositi bancari sono tornati a crescere.

Pare che le condizioni di finanziamento più restrittive stiano contribuendo a mantenere sotto controllo la crescita economica nel breve periodo.

I due fattori di arresto rispetto all’obiettivo di portare l’inflazione al 2% emersi nel corso del meeting sono l’inflazione dei servizi e la pressione sui prezzi interni.

“L’inflazione complessiva rimarrà probabilmente al di sopra del nostro obiettivo fino al prossimo anno”.

Altro punto d’interesse ha riguardato le negoziazioni salariali che, a detta della Lagarde, vedranno il loro massimo impatto il prossimo anno. Tuttavia, per il 2026 la dinamica delle retribuzioni sarà compatibile con l’obiettivo di politica monetaria.

Nonostante la decisione di mantenere i tassi invariati, la Banca Centrale Europea da un lato ha ribadito l’impegno a monitorare attentamente l’andamento economico e i rischi per la stabilità dei prezzi, dall’altro ha sottolineato la prontezza nell’adottare ulteriori misure per assicurare l’obiettivo di inflazione al 2%.

Con un’inflazione ancora al di sopra dell’obiettivo, ma con segnali di moderazione all’orizzonte, la BCE si trova in una posizione delicata: le decisioni dei prossimi mesi saranno fondamentali per determinare e traiettare l’andamento economico dell’area Euro.