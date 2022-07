Sostenibilità e Fintech, rivoluzione silenziosa per le PMI

Tecnologia e sostenibilità un connubio sempre più vincente per modellare il futuro e i servizi finanziari nell’ottica della salvaguardia del pianeta. “Nel quadro delle innovazioni tecnologiche correlate alla “finanza verde”, la fintech gioca un ruolo di primaria importanza, con la nascita della Green Fintech le aziende sostenibili oltre a generare maggiore valore e impatto accrescono le performance finanziarie delle aziende.” Ha dichiarato in una nota il Presidente di Assoholding, Gaetano De Vito. Il mercato Fintech ha assunto un ruolo sempre più centrale per le aziende e le PMI italiane, un primo sviluppo della green fintech è stata la creazione e la distribuzione di prodotti finanziari con un contenuto ecologico come i green bond, e poi più in generale di investimenti green e tecnologici che sta assistendo alla prodigiosa crescita dei mercati dei capitali verso un futuro di investimenti sempre più sostenibile. “Lo scorso gennaio Assoholding ha inaugurato l’Osservatorio per la crescita sostenibile ponendosi al servizio della piccola e media impresa in piena fase di avviamento dell’investimento green come leva strategica e reputazionale, in tale ottica oggi e in partnership con Afi100, Associazione che rappresenta gli interessi delle finanziarie offrendo formazione e consulenza specialistica, stiamo sfruttando tutte le potenzialità offerte dalle tecnologie al servizio della finanza sostenibile snellendo e semplificando le necessità e le richieste delle PMI in Italia”, ha concluso De Vito.