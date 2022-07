L’INNOVAZIONE VINCENTE PASSA DAGLI INCUBATORI  

Si è aperta una nuova fase in cui anche le startup sono chiamate a contribuire al sostanziale percorso per raggiungere i risultati legati alla sustainability fissati con gli SDGS, le Nazioni Unite, gli Accordi di Parigi, il green Deal europeo, servono nuove idee, nuove soluzioni e nuove tecnologie. “Vogliamo essere un contenitore di idee e attività che contribuiscono all’economia umana mondiale in un’ottica di cambiamento culturale, a tale scopo due gruppi di studenti dell’Università LUISS sono stati premiati e incubati da Assoholding in modo da esprimere a pieno il proprio talento nello sviluppo dei loro progetti innovativi. La sostenibilità ha bisogno delle startup, la filosofia di Assoholding sul mondo delle start up prevede un coinvolgimento in tutti i momenti chiave che caratterizzano la nascita di un incubatore d’impresa ». Ha dichiarato De Vito.

I fondi dedicati alle start –up, nel solco della sostenibilità, rappresentano finalmente un nuovo percorso di innovazione anche qui in Italia implicando investimenti in formazione e competenza. Gli acceleratori di start up e i poli di trasferimento tecnologico stanno raccogliendo sempre più capitali anche nel nostro Paese seguendo traiettorie simili a quelle di altri Paesi europei che si sono avviati prima portando a casa ottimi risultati, come Francia, Germania e Spagna.

Così le idee innovative, gli strumenti professionali e le prassi aziendali stanno contribuendo a rilanciare l’occupazione e l’impresa giovanile, prevedendo il recupero dei livelli pre- Covid e diventando concreta protagonista del mercato del lavoro e della trasformazione del Paese.