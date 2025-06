I Dazi: dalla teoria economica alle relazioni internazionali, un’analisi storica e contemporanea

I dazi doganali sono strumenti di politica economica adottati dagli Stati per proteggere l’economia nazionale o per finalità strategiche. La storia di questo strumento all’interno della teoria economica, il loro impatto sulle relazioni internazionali e le implicazioni sui rapporti commerciali tra Stati hanno da sempre contraddistinto situazioni di tensione geopolitica. Dall’emergere del protezionismo mercantilista, passando per il libero scambio classico e neoclassico, fino ad arrivare al neoprotezionismo contemporaneo gli economisti di ogni epoca hanno analizzato opportunità e minacce dei Dazi.Certamente, pur essendo spesso motivati da esigenze economiche interne, hanno ricadute significative sulle dinamiche geopolitiche, contribuendo a tensioni e riallineamenti diplomatici.

Cosa sono i dazi ?

I dazi doganali sono imposte applicate sulle merci importate o talvolta esportate e rappresentano una delle forme più antiche di politica commerciale. Sebbene le ragioni alla base della loro adozione siano mutate nel tempo, il dibattito tra protezionismo e libero scambio continua a essere centrale nella teoria economica e nella pratica politica. I dazi non sono solo strumenti economici: influenzano le relazioni tra Stati, possono fungere da leva negoziale o da arma geopolitica, e riflettono spesso tensioni più ampie nel sistema internazionale.

Originariamente la prima teoria economica a parlare di dazi doganali fu il mercantilismo. Il pensiero economico mercantilista, dominante tra il XVI e il XVIII secolo, sosteneva che la ricchezza di una nazione dipendesse dalla sua capacità di mantenere una bilancia commerciale attiva. I dazi erano quindi usati per limitare le importazioni e promuovere le esportazioni, accumulando riserve d’oro e rafforzando lo Stato. Figure come Thomas Mun e Jean-Baptiste Colbert sostennero misure protezionistiche per incentivare la produzione nazionale e ridurre la dipendenza dall’estero.

Di contro negli stessi anni, con La ricchezza delle nazioni, Adam Smith introdusse il concetto di vantaggio assoluto, criticando l’inefficienza del protezionismo. David Ricardo, poi, con la teoria del vantaggio comparato, offrì un’argomentazione più robusta per il libero scambio, sostenendo che ogni paese trae beneficio specializzandosi nella produzione di beni in cui è relativamente più efficiente.

Un costante scontro di visioni sulla teoria dei dazi

Nel XIX secolo, il Regno Unito divenne promotore del libero commercio dopo l’abrogazione delle CornLaws, segnando l’inizio dell’era del libero scambio. Tuttavia, molti altri Paesi europei, come la Germania e gli Stati Uniti, mantennero politiche protezionistiche per promuovere l’industrializzazione.Friedrich List contestò la visione ricardiana sostenendo che i Paesi in via di sviluppo necessitassero di protezione temporanea per costruire una base industriale. Questo “protezionismo educativo” influenzò le politiche economiche in Germania, Giappone e Stati Uniti.

Con la crisi del 1929 ci fu una recrudescenza del protezionismo: l’Smoot-Hawley Tariff Act negli Stati Uniti aumentò drasticamente i dazi su oltre 20.000 prodotti, scatenando ritorsioni a catena. Il commercio mondiale si contrasse, aggravando la depressione e deteriorando i rapporti diplomatici.Dopo la Seconda guerra mondiale, le potenze occidentali promossero un sistema commerciale multilaterale attraverso il GATT ,oggi WTO,volto a ridurre gradualmente le barriere tariffarie e favorire il commercio come mezzo di stabilizzazione politica e crescita economica.

E oggi?

Nel contesto della globalizzazione, i dazi classici sono stati spesso sostituiti o affiancati da misure non tariffarie come quote, standard tecnici, sussidi. Tuttavia, eventi come la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia di COVID-19 hanno riportato in auge misure protezionistiche classiche.

A partire dal 2018, gli Stati Uniti hanno imposto dazi su centinaia di miliardi di dollari di beni cinesi, in risposta a pratiche commerciali ritenute sleali. La Cina ha risposto con contro-dazi, innescando una guerra commerciale che ha avuto ripercussioni sui mercati globali, sulle catene di approvvigionamento e sulle relazioni diplomatiche.

I dazi, oggigiorno, sono spesso percepiti come strumenti economici, pur tuttavia avere delle conseguenze ampiamente politiche. Possono essere usati per:esercitare: i) pressione diplomatica tramite sanzioni e misure punitive; ii) rafforzare la sicurezza economica dazi su tecnologie strategiche; iii) modificare equilibri regionali, accordi commerciali preferenziali.

Inoltre, l’uso unilaterale dei dazi può minare istituzioni multilaterali come l’WTO, incentivando un ritorno a politiche di potenza economica. La storia dei dazi evidenzia la tensione costante tra apertura commerciale e protezione degli interessi nazionali. Sebbene la teoria economica classica abbia dimostrato i vantaggi del libero scambio, il ricorso ai dazi continua a essere una leva politica per affrontare squilibri, gestire transizioni economiche o perseguire obiettivi strategici. In un mondo multipolare e interconnesso, la sfida per gli Stati sarà bilanciare la protezione economica con la cooperazione internazionale, evitando che l’uso dei dazi degeneri in conflitti politici o crisi sistemiche.