Dazi doganali: dall’economia alla geopolitica. Evoluzione, implicazioni e sfide per il commercio internazionale

Nati come strumenti per la protezione dell’economia interna e la generazione di entrate fiscali, i dazi doganali hanno progressivamente assunto una funzione strategico-politica, diventando strumenti di pressione, ritorsione e negoziazione tra Stati. Questo articolo analizza l’evoluzione del dazio come istituto economico, la sua trasformazione in strumento politico e le ripercussioni che ciò ha comportato per la stabilità del commercio internazionale, la cooperazione multilaterale e le comunità locali. Un focus particolare è dedicato al caso USA-UE, emblematico della politicizzazione dei dazi in chiave transatlantica.

Il dazio doganale è uno dei più antichi strumenti di politica economica, utilizzato da secoli per proteggere le industrie nazionali e generare entrate per lo Stato. Tuttavia, negli ultimi decenni, si è assistito a una sua profonda trasformazione: da meccanismo fiscale a leva di politica estera e geopolitica. Il fenomeno si è acuito con l’erosione del multilateralismo commerciale e l’aumento delle tensioni tra grandi economie.

Origine e funzione economica del dazio

Storicamente, Adam Smith e David Ricardo furono tra i primi a sostenere l’inefficienza dei dazi rispetto al libero scambio, ma il protezionismo rimase dominante in molte fasi storiche, specialmente nei periodi di crisi economica.

I dazi avevano tre principali finalità:

Fiscale: fonte di entrate per gli Stati, soprattutto nei secoli precedenti l’imposizione diretta.

Protettiva: tutela delle industrie nascenti (c.d. infant industries) contro la concorrenza straniera.

Regolativa: controllo del flusso di merci in entrata o uscita.

La politicizzazione dei dazi: da Trump alla Cina passando per l’UE

Il XXI secolo ha segnato un ritorno del dazio come strumento politico. La politica commerciale dell’amministrazione Trump (“America First”) ha utilizzato i dazi per colpire non solo la Cina, ma anche partner tradizionali come il Canada, il Messico e l’Unione Europea. Una delle dispute commerciali più lunghe e rilevanti tra USA e UE è quella relativa agli aiuti di Stato ai rispettivi colossi aerospaziali: Airbus (UE) e Boeing (USA). Nel 2019, dopo oltre 15 anni di contenzioso presso l’OMC, gli Stati Uniti hanno ottenuto l’autorizzazione a imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari su una serie di prodotti europei, tra cui:

formaggi, vini e liquori italiani e francesi;

aeromobili prodotti in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Nel 2020, l’UE ha ottenuto una misura simmetrica contro i beni americani, inclusi prodotti agricoli, liquori e macchinari.

Nel 2018, altresì, gli USA hanno imposto dazi del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio provenienti dall’UE, giustificandoli con motivi di “sicurezza nazionale” (Section 232 Trade Expansion Act 1962). L’Unione Europea ha reagito con dazi di ritorsione su prodotti simbolici americani (bourbon, motociclette Harley-Davidson, jeans Levi’s), con un impatto tanto economico quanto simbolico.

Questi episodi hanno incrinato la fiducia reciproca tra USA e UE, nonché hanno dimostrato come i dazi possano essere impiegati per fini politici e simbolici generando pressioni interne alle industrie colpite e rafforzando paradossalmente l’idea europea di una “autonomia strategica”, anche in ambito commerciale.

Dazi e multilateralismo: tensioni nel WTO

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), fondata nel 1995, ha l’obiettivo di garantire un sistema commerciale basato su regole condivise e sulla riduzione dei dazi. Tuttavia, l’uso crescente dei dazi per fini politici ha indebolito il sistema multilaterale con l’Appellate Body del WTO che è stato bloccato per anni a causa del mancato rinnovo dei giudici da parte degli Stati Uniti. L’aumento delle misure unilaterali mina il principio della “nazione più favorita”. Gli accordi bilaterali o regionali (es. CPTPP, RCEP) hanno preso il posto delle negoziazioni multilaterali.

Ripercussioni politiche e sociali

L’impatto politico dei dazi si manifesta su vari livelli:

Interno: i dazi possono avere un effetto redistributivo negativo, colpendo i consumatori (prezzi più alti) e settori che dipendono da catene globali di fornitura.

Internazionale: le misure protezionistiche generano tensioni diplomatiche, ritorsioni e creano instabilità nei mercati.

Comunità locali: regioni che dipendono dalle esportazioni possono essere duramente colpite, mentre altre, teoricamente protette dai dazi, possono non beneficiare dei vantaggi sperati.

L’evoluzione dei dazi da strumenti economici a strumenti politici rappresenta una sfida per l’ordine commerciale internazionale. In un mondo interconnesso, l’unilateralismo doganale rischia di compromettere:

la prevedibilità degli scambi;

la cooperazione tra Stati;

lo sviluppo sostenibile delle economie più deboli.

Il caso USA–UE mostra come anche alleanze storiche possano entrare in conflitto attraverso strumenti doganali. Per ristabilire la fiducia e la cooperazione, sarà necessario rafforzare il ruolo del WTO tramite l’adozione di codici di condotta condivisi in materia di aiuti di Stato e sicurezza commerciale, distinguere chiaramente tra uso economico e uso strategico dei dazi.