In questo mondo di dazi. Comparazione e distinzione tra imposte, dazi e accise

Nel dibattitto comune, oggigiorno, si riscontra frequentemente una certa ambiguità nell’utilizzo di termini come dazio, accisa, imposta e tassa sul consumo, che vengono spesso impiegati in modo intercambiabile nel linguaggio dell’uomo medio. Tuttavia, ciascuno di questi istituti presenta peculiarità sostanziali dal punto di vista normativo, economico e funzionale. Andiamo a vedere le distinzioni e le analisi sistematiche e comparative di tali strumenti, con particolare attenzione alla loro funzione nel contesto della fiscalità indiretta e della tassazione dei consumi.

Chi paga dazio ?

Il dazio è un tributo che si applica in occasione dell’introduzione di merci nel territorio doganale di uno Stato o di un’unione doganale, come l’Unione Europea. Esso non è finalizzato primariamente alla raccolta di risorse per finanziare la spesa pubblica, ma ha una funzione regolatoria: orientare i flussi commerciali, proteggere settori economici strategici, riequilibrare la bilancia dei pagamenti o rispondere a pratiche commerciali sleali.

Dal punto di vista giuridico, il dazio è classificabile come tributo extrafiscale, in quanto non è collegato a una capacità contributiva del soggetto passivo, bensì a una volontà di regolazione del commercio internazionale. Nell’ordinamento dell’Unione Europea, i dazi sono armonizzati e costituiscono una delle risorse proprie del bilancio comunitario, secondo quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Le accise

Le accise sono imposte indirette che colpiscono specifiche categorie di beni ritenuti sensibili, come i prodotti energetici, il tabacco e le bevande alcoliche. La loro caratteristica distintiva è di essere specifiche, ovvero calcolate in base a quantità fisiche (litri, chili, ecc.), piuttosto che sul valore economico del bene.

A differenza dei dazi, le accise sono imposte interne, applicate indipendentemente dall’origine nazionale o estera del prodotto, e rispondono a una pluralità di finalità: non solo fiscale, ma anche ambientale, sanitaria e di disincentivazione di comportamenti ritenuti dannosi. A livello unionale, sono soggette a un regime armonizzato, disciplinato dalla direttiva 2008/118/CE e da normative settoriali.

Le Tasse dirette e indirette

Le tasse, diversamente dalle imposte, sono prelievi che presuppongono una controprestazione della pubblica amministrazione, ovvero l’erogazione di un servizio direttamente riferibile al soggetto pagante. Esempi classici includono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, le tasse universitarie, o quelle per le concessioni amministrative.

Nel contesto del consumo, spesso si utilizza impropriamente il termine “tassa sul consumo” per indicare imposte indirette come l’IVA o le accise. Tale espressione è tecnicamente scorretta, in quanto l’IVA e le accise non presuppongono un servizio pubblico reso all’individuo, ma sono strumenti generali di prelievo finalizzati al finanziamento del bilancio pubblico.

All’interno della fiscalità indiretta, le imposte sul consumo rappresentano un pilastro fondamentale, in particolare attraverso l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Si tratta di una imposta generale, proporzionale e plurifase, che grava sul valore aggiunto generato in ogni fase della produzione e distribuzione, ma che in ultima istanza ricade sul consumatore finale.

L’IVA è un’imposta sul consumo in senso tecnico, in quanto incide sulla spesa effettuata dal soggetto privato, senza alcun collegamento diretto con la sua capacità contributiva personale. Essa è armonizzata a livello europeo dalla direttiva 2006/112/CE, e si applica secondo il principio di destinazione, ossia nel luogo di effettivo consumo del bene o servizio.

Una comparazione per mettere ordine

Sotto il profilo comparativo, è possibile distinguere le quattro categorie in base ad alcune coordinate fondamentali:

Natura giuridica: i dazi sono tributi extrafiscali con funzione regolatoria; le accise e l’IVA sono imposte indirette; le tasse sono prelievi collegati a una prestazione specifica della P.A.

Presupposto d’imposta: per i dazi, il presupposto è il transito doganale delle merci; per le accise, la produzione o il consumo di beni selezionati; per l’IVA, il consumo finale; per le tasse, l’uso di un servizio pubblico.

Finalità: i dazi hanno funzione protezionistica; le accise perseguono finalità plurime (fiscali, ambientali, sanitarie); l’IVA è eminentemente fiscale; le tasse finanziano servizi specifici.

Modalità di applicazione: i dazi si applicano alle frontiere; accise e IVA sono riscosse all’interno del territorio nazionale, spesso lungo la filiera produttiva; le tasse sono riscosse direttamente dal soggetto erogatore del servizio.

La corretta comprensione delle differenze tra dazi, accise, imposte e tasse sul consumo è essenziale non solo ai fini dell’interpretazione normativa, ma anche per la costruzione di una politica fiscale coerente. Mentre i dazi rispondono a logiche di politica commerciale, le accise e l’IVA rappresentano strumenti chiave per la generazione di gettito e l’orientamento dei comportamenti individuali. Le tasse, infine, restano confinate all’ambito delle prestazioni pubbliche individualmente riferibili. Distinguere con precisione tra queste categorie non è solo un esercizio teorico, ma una necessità pratica per garantire certezza del diritto, equità fiscale e trasparenza amministrativa.