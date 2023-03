La naturale quotidianità insita negli “Imprevisti della vita”, il nuovo romanzo di Alessandro Basile

“Gli imprevisti della vita” è il nuovo, secondo, romanzo del giornalista Alessandro Basile, in uscita per Echos Edizioni.

Gli imprevisti della vita di Giulio e Angela

Un libro contraddistinto da una storia a sfondo musicale: dal 31 marzo, in tutte le librerie e gli store digitali, gli imprevisti della vita saranno raccontati dai due protagonisti del nuovo romanzo di Basile: Giulio Minei e Angela Andolfi sono sposati da più di trent’anni, anche se il loro rapporto si è sfaldato nel tempo. Dalla loro unione sono nati tre figli, ovvero Fabio, Michela e Leonardo. Hanno affrontato a modo loro diverse crisi, rassegnandosi, comunque, a rimanere insieme. Una gestione non oculata dei risparmi li ha poi costretti a una vita di stenti, tanto da abbandonare un immobile di loro proprietà a Roma per andare in affitto in provincia. Lì trascorrono l’ultima fase della loro esistenza, condividendo un dolore immenso per la recente scomparsa di Fabio, il loro primogenito. All’improvviso però Leonardo, il più piccolo dei tre, li informa di un grave problema a livello lavorativo: un danno importante, tanto da doversi procurare un avvocato e sperare di salvarsi.

Giulio e Angela: paradigma di come reinventarsi nella vita

Andando avanti nel tempo, le cose continuano a compromettersi e Giulio e Angela, i suoi genitori, entrano nell’ottica di dover aiutare Leonardo con le spese legali. La costante, però, è una soltanto: di soldi nemmeno l’ombra.

Come fare allora? Angela, dotata di una splendida voce, pur non avendo fatto carriera, pensa di cominciare a guadagnare qualcosa iniziando a tenere concerti in giro insieme al marito, chitarrista virtuoso ma ormai distaccato da tutto. In una situazione di assoluta emergenza, la donna farà il possibile per convincerlo a lanciarsi in un’avventura all’apparenza con scarse possibilità di successo. Il marito si convincerà?

A tu per tu con l’autore: chi è Alessandro Basile

Dopo l’esordio con Brividi d’estate, ambientato nel corso dei Mondiali del 1994 e riadattato a teatro per la regia di Edoardo Ciufoletti, a solo un anno di distanza, Alessandro Basile fa uscire “Gli imprevisti della vita”, un libro che celebra la naturale quotidianità di ripensarsi costantemente come esseri umani. I protagonisti, Giulio e Angela, sono dei genitori-exemplum, un paradigma e una proposta di possibilità su come andare avanti quando sembra che tutto sia contro di te. Un inno a non mollare, anche nei momenti più tristi e disperati della vita, che riflette anche sul ruolo che possono avere i genitori e quanto possano aiutare la propria prole a cavarsela contro le avversità della vita.

Nel nuovo romanzo di Basile la musica è il contorno ideale per questo racconto, fin dalla copertina, che rappresenta un banjo. Il giornalista classe 1988 ha alle sue spalle anche un’interessante attività con i Capo da Roha, gruppo musicale dedito a sviluppare una musica d’autore contaminata con diversi generi musicali quali il blues e la bossa nova.

Reinventarsi sempre, proprio come Angela e Giulio ne “Gli imprevisti della vita”.