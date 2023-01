Arnaldo Pavesi torna in libreria con un suo secondo romanzo: Il Tredicesimo Simbolo, edito da Il Ciliegio, casa editrice comasca che, nella sua vasta offerta, dà molto spazio a romanzi gialli e thriller.

E Il tredicesimo simbolo ha qualcosa di entrambi.

Come un giallo pone il punto di vista sull’antiquario milanese Ludovico Boringhieri, centro effettivo della narrazione. Sarà lui infatti a svelare il mandante e il motivo della serie di crimini che si producono intorno ad un monastero medievale situato tra le dolci colline toscane, a Cortona.

Del thriller invece, ritroviamo il climax ascendente di intrecci e concatenazioni di eventi, anche mortiferi, che genera una suspense, una tensione costante nel lettore. Lo stile è asciutto, scarno, mentre un velo di disillusione, solitudine e cinismo, investe molti dei protagonisti.

Il titolo contiene già qualcosa di misterioso.

Il numero tredici infatti viene dopo il numero dodici che simbolizza il compimento di un ciclo. Dodici sono i mesi dell’anno, le ore del giorno e della notte, i segni zodiacali, le tribù di Israele, le fatiche di Ercole, gli apostoli di Gesù.

Il tredici quindi arriva appena dopo, come fonte di disequilibrio, come rottura di armonia, come qualcosa che si oppone al divino. Il numero rappresenta infatti anche la ribellione di Lucifero.

Che sembra davvero essere entrato all’interno del monastero toscano abitato in gran parte da monache di clausura, dove l’antiquario milanese che si professa da subito ateo, è chiamato a eseguire una perizia estimativa del suo tesoro.

La splendida costruzione medievale infatti, dopo secoli di presenza sul territorio, necessita di una importante ristrutturazione conservativa. Qualora non trovi i fondi necessari, la Curia dovrà procedere alla vendita e l’Ordine delle suore di clausura ospitato al suo interno, sarà costretto ad andarsene.

Investitori privi di scrupoli già si profilano all’orizzonte, cosi come il primo omicidio. Si tratta di Suor Celeste, la novizia che stava compiendo studi segreti su qualcosa di prezioso contenuto all’interno del luogo sacro. Al suo, ne seguono altri ed anche la vita dell’antiquario e del suo fido collaboratore sono in pericolo.

Gli eventi si susseguono vorticosamente mentre si delinea sempre di più, il piccolo mondo “umano” che ruota attorno al detective, quasi una fotografia della nostra contemporaneità.

Il Tredicesimo Simbolo: personaggi soli, schiacciati sul presente

I personaggi infatti, compreso l’antiquario, sono soli, schiacciati sul presente, alla ricerca di una dimensione estetica, edonistica e materiale spesso priva di veri sentimenti.

Una contessa di Cortona prende in considerazione i futuri mariti delle figlie dopo aver vagliato le loro dichiarazioni dei redditi; la collaboratrice dell’antiquario, riesce talvolta a far chiudere le transazioni in suo favore distraendo il cliente con l’avvenenza del suo corpo. Inoltre vede nel volume economico delle transazioni, il carisma del capo. Pici e fiorentina, innaffiati da dell’ottimo vino rosso, hanno la meglio su conversazioni banali, dove “un trito di banalità e becero maschilismo” vengono spacciati per fine psicologia.

Vanagloria e supponenza si alternano in duelli concettuali e sfide dialettiche tra i protagonisti, che sembrano incapaci di lasciare spazio all’incontro con l’altro. Sono sprezzanti, soli, persi nel loro labirinto individuale.

Sarà invece proprio un labirinto disegnato secoli prima su uno dei preziosi arazzi ritrovati all’interno del monastero insieme alla interpretazione di frasi latine, pergamene e dipinti, a far luce non solo sugli omicidi del presente, ma anche su fatti antichi, che ricordano il processo alle streghe di Salem.

L’arte, la conoscenza, l’amore per il sapere, riescono così a riscattare l’ignoranza, l’invidia, l’avidità, l’ottusità, il sospetto e la paura di ieri e di oggi. E fanno nascere nello spirito del freddo antiquario, uno sguardo nuovo e fiducioso sul futuro.

Per informazioni sull’autore: www.arnaldopavesi.com.

Per informazioni sull’opera e ordini: www.edizioniilciliegio.com.