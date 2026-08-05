L’arte degli alberi di fuoco e fiori d’argento (Huǒ shù yín huā, 火树银花)
Ilaria Ricci
- Cultura

L’arte degli alberi di fuoco e fiori d’argento (Huǒ shù yín huā, 火树银花)

L’arte degli alberi di fuoco e fiori d’argento (Huǒ shù yín huā, 火树银花)

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Cultura - 5 Agosto 2026

di Ilaria Ricci

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