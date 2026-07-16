Festa del Trono in Marocco: significato, tradizioni e celebrazioni nelle diverse province

Il 30 luglio in Marocco si celebra la Festa del Trono, la principale ricorrenza civile del Paese e uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale. La giornata commemora l’ascesa al trono di re Mohammed VI, avvenuta il 30 luglio 1999, e rappresenta il legame simbolico tra la monarchia e la popolazione. La celebrazione richiama una tradizione inaugurata nel 1933 durante il regno di Mohammed V, e oggi costituisce un momento di unità nazionale durante il quale vengono riaffermati i valori di continuità istituzionale, identità culturale e sviluppo. La ricorrenza è accompagnata dal tradizionale Discorso del Trono pronunciato dal sovrano, seguito con attenzione dai cittadini perché presenta le principali priorità politiche, economiche e sociali.

La celebrazione coinvolge tutte le regioni marocchine, assumendo caratteristiche differenti a seconda delle tradizioni locali. Nelle grandi città come Rabat, Casablanca e Marrakech si svolgono cerimonie ufficiali, parate militari, spettacoli musicali, illuminazioni artistiche e ricevimenti istituzionali. Le piazze vengono decorate con bandiere nazionali, ritratti del re e composizioni floreali, mentre numerosi edifici pubblici vengono illuminati con i colori della bandiera. Nelle province settentrionali, da Tangeri a Tétouan, la ricorrenza è spesso accompagnata da manifestazioni culturali, concerti e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico. Nelle regioni dell’Atlante e del Medio Atlante assumono particolare importanza le esibizioni dei gruppi folkloristici amazigh, con danze tradizionali, canti e costumi tipici. Nel sud, comprese le province sahariane, le celebrazioni includono spettacoli equestri, incontri comunitari e dimostrazioni delle tradizioni nomadi, sottolineando il forte senso di appartenenza nazionale. Anche nelle aree rurali la Festa del Trono viene vissuta con grande partecipazione. Le famiglie si riuniscono per pranzi speciali, visitano parenti e amici e prendono parte agli eventi organizzati dalle autorità locali. In molte località si tengono esibizioni della fantasia, l’antica arte equestre marocchina, oltre a mercati, fiere artigianali e spettacoli musicali che valorizzano le diverse identità culturali del Regno.

La ricorrenza possiede inoltre una forte dimensione diplomatica. Ambasciate e consolati marocchini organizzano ricevimenti ufficiali in numerosi Paesi, promuovendo la cultura nazionale e rafforzando i rapporti internazionali. Per i marocchini residenti all’estero rappresenta un’occasione per mantenere vivo il legame con la madrepatria. La giornata è caratterizzata da un clima festoso condiviso da cittadini di ogni età. Molti comuni organizzano attività sportive, mostre d’arte, iniziative benefiche e programmi dedicati ai giovani. I media nazionali trasmettono le cerimonie, dando spazio ai messaggi istituzionali e alle celebrazioni nelle varie province.

Nel complesso, la Festa del Trono rappresenta una giornata in cui tradizione, identità nazionale e partecipazione popolare si incontrano, valorizzando le diverse culture presenti nel Regno. Attraverso cerimonie ufficiali, eventi locali e momenti di condivisione, il Marocco celebra la propria storia e rafforza il senso di appartenenza dei suoi cittadini.