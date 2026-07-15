L’Università Iuav di Venezia prima Scuola in Italia nelle triennali sia di Architettura e Pianificazione territoriale che di Design e Arti nella classifica Censis

Triennali Iuav sul podio: nella nuova classifica Censis che, come ogni anno, fotografa la situazione delle università italiane, risultano primi in Italia sia i corsi di laurea triennale nei settori Architettura e Ingegneria, che comprende Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, che quelli in Design e Arti dell’Università Iuav di Venezia. L’importante risultato sottolinea l’attrattività delle discipline progettuali e premia la specificità del metodo didattico di Iuav, che si avvale di un intreccio particolarmente efficace tra gli insegnamenti teorici e la pratica nei laboratori progettuali.

La laurea triennale in Architettura quest’anno si posiziona per la seconda volta al vertice della classifica in Italia con 108 punti, in crescita rispetto alla scorsa edizione, dove otteneva con 107,5 punti, e a 2,5 punti dal Politecnico di Milano. Il corso di laurea ottiene il massimo punteggio (110) nella progressione di carriera e conferma stabile anche quest’anno la sua attrattività, con 901 richieste di preiscrizione per 420 posti disponibili. Buono il risultato anche per lauree magistrali, dove Architettura Iuav si colloca al sesto posto.

Il primato dei corsi triennali di Design e Arti, già conquistato nelle scorse edizioni della classifica, si conferma quest’anno con un punteggio generale di 106 e la massima valutazione, 110, nel settore dei rapporti internazionalizzazione, uno dei punti di forza riconosciuti dell’Università Iuav di Venezia. Si mantiene alto l’interesse per il corso di Design del prodotto, della comunicazione visiva e degli interni, che quest’anno registra 590 domande di preiscrizione a fronte di 240 posti disponibili.



Il settore Arti è forte anche del riconoscimento internazionale di QS Ranking, la più autorevole classifica globale delle università, che posiziona Iuav al 14° posto tra le migliori università al mondo per l’insegnamento della Storia dell’Arte, disciplina che nel sistema anglosassone comprende anche la Storia dell’architettura.

Commenta con soddisfazione Giuseppe D’Acunto, direttore della didattica Iuav: “Questo risultato rappresenta una straordinaria conferma della qualità del nostro progetto formativo. Essere ancora una volta il primo ateneo italiano nelle lauree triennali di Architettura e di Arti e Design e tra le migliori in Italia per i corsi magistrali, significa vedere riconosciuto il valore di un modello didattico che coniuga rigore scientifico, sperimentazione progettuale, internazionalizzazione e un rapporto diretto tra studenti e docenti.



È un traguardo che ci rende particolarmente orgogliosi perché premia il lavoro quotidiano dell’intera comunità accademica: docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. La nostra didattica continua a distinguersi per la capacità di formare progettisti consapevoli, creativi e preparati ad affrontare le grandi sfide della contemporaneità, dalla transizione ecologica alla trasformazione digitale, dalla rigenerazione urbana all’innovazione nei linguaggi del design e delle arti.



Questo riconoscimento assume un valore ancora più significativo perché arriva in un contesto universitario sempre più competitivo e conferma che investire sulla qualità della didattica, sull’attenzione agli studenti e sull’innovazione dei percorsi formativi è la strada giusta. È il risultato di un lavoro corale che coinvolge tutte le componenti dell’Ateneo e che rafforza il prestigio di Iuav a livello nazionale e internazionale.



La conferma ai vertici della classifica Censis non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a guardare ancora più lontano. Continueremo a investire con determinazione nell’eccellenza della formazione, affinché Iuav rimanga il luogo in cui si formano le nuove generazioni di architetti, designer e artisti chiamati a progettare il futuro delle nostre città, del paesaggio e della cultura.”

Le iscrizioni per l’anno accademico 2026/2027 restano aperte per i corsi di laurea triennale in Design (sede di Vicenza) fino al 30 luglio (ore 13) e in Urbanistica e pianificazione del territorio fino al 27 agosto (ore 13).



Per quanto riguarda le lauree magistrali, c’è tempo fino alle ore 13 del 24 agosto per presentare la domanda per i corsi in Moda | Fashion, in Ingegneria per le energie rinnovabili in ambienti costieri e in Mobilità sostenibile e connessioni intelligenti in ambienti marini e costieri.