L’Università Iuav di Venezia prima Scuola in Italia nelle triennali sia di Architettura e Pianificazione territoriale che di Design e Arti nella classifica Censis
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L’Università Iuav di Venezia prima Scuola in Italia nelle triennali sia di Architettura e Pianificazione territoriale che di Design e Arti nella classifica Censis

L’Università Iuav di Venezia prima Scuola in Italia nelle triennali sia di Architettura e Pianificazione territoriale che di Design e Arti nella classifica Censis

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Cultura - 15 Luglio 2026

di Redazione

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