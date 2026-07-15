Il festival Treccani della lingua italiana arriva per la prima  volta a Gromo e Clusone 

Il 18 e 19 luglio la IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana fa tappa in Valle Seriana con incontri, lectio, laboratori e spettacoli, per riflettere sul legame tra lingua, comunità e territorio

Sabato 18 e domenica 19 luglio il Festival Treccani della lingua italiana, ideato da Fondazione Treccani Cultura, arriva per la prima volta a Gromo e Clusone, nel cuore della Valle Seriana, per una nuova tappa della IX edizione dedicata alla parola dialogo.

Due giornate di incontri, lectio, laboratori, spettacoli, mostre e visite guidate accompagneranno il pubblico in una riflessione sul valore del dialogo come pratica di ascolto, confronto e partecipazione, in due borghi di straordinaria bellezza e forte identità culturale, nei quali il patrimonio storico e artistico continua a dialogare con il presente e a favorire l’incontro tra persone, generazioni e linguaggi diversi.

Tra gli appuntamenti principali, l’incontro “Politica e istituzioni: il linguaggio per il dialogo con i cittadini”, con Michele Cortelazzo e Remo Morzenti Pellegrini, dedicato al ruolo della lingua nella comunicazione pubblica, e “Arte e spettatore in dialogo”, con Nicolas Ballario e Simone Facchinetti.

Attesi anche Fabio Deotto e Renato Ferlinghetti, protagonisti dell’incontro “Ripensare il territorio in tempo di crisi. Come realizzare una transizione giusta a partire dalle comunità” e Beatrice Cristalli, con “Oltre le parole: il coraggio e la fatica del dialogo”.

Il programma sarà arricchito dall’inaugurazione della mostra “Dialoghi nel tempo. Ricostruzione e sguardo al futuro nelle fotografie dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo (1946-1974)”, curata dall’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo, che ospiterà anche una copia storica della Enciclopedia Treccani, autografata dall’editore e concessa dalla Fondazione Casa dell’Orfano di Clusone; dalle visite guidate ai borghi medievali di Gromo e Clusone e dal concerto del Corpo Musicale di Gromo diretto da Francesco Maffeis.

Spazio anche ai più piccoli con un laboratorio di fumetto insieme a Blasco Pisapia, disegnatore ufficiale di Topolino.

La manifestazione, interamente gratuita e a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, è organizzata da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Gromo, con la partecipazione del Comune di Clusone e del Sistema Bibliotecario Val Seriana. L’iniziativa si avvale del contributo e del patrocinio della Provincia di Bergamo e del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e dei Fiumi Brembo e Serio (BIM), del contributo di Regione Lombardia, Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico, Intesa Sanpaolo, e di numerose realtà imprenditoriali del territorio, nonché del patrocinio dell’Università degli Studi di Bergamo. Con la partecipazione della Fondazione Casa dell’Orfano di Clusone e di Panini Comics – Topolino. Media partner Rai Cultura e Rai Radio 3.