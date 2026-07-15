Il delirio di Mercurzio, chi ha visto la morte prima dell’amore

Il ventiquattro e il venticinque luglio 2026 il celebre balletto Romeo e Giulietta su musiche di Sergej Prokof’ev va in scena al Circo Massimo di Roma;

Noi decidiamo questa volta di restare sulla vicenda e sul personaggio di Mercuzio perché in una tragedia d’amore la voce più vera è quella che ride per non crederci. Per Alessandro Serpieri nell’edizione Laterza il monologo della Regina Mab in Romeo e Giulietta I,4 è una macchina retorica barocca: un delirio blasfemo e parodico contro le illusioni. Mab è la levatrice di illusioni. La carrozza di guscio di nocciola e i dettagli microscopici sono segni di inconsistenza. Con Mab Shakespeare dice tre cose: la psiche è governata dal desiderio, il sogno è un prodotto sociale prefabbricato per ogni classe, il sogno è effimero e scappa al canto del gallo. È lo scontro secco. Romeo è idealismo platonico, Mercuzio è materialismo cinico e lucido. Con Mab gli dice: i tuoi sogni sono spazzatura. È l’unico che vede la morte dove gli altri vedono l’amore. Ha paura dell’illusione e la smaschera. Poi muore lui per un sogno di onore che non gli appartiene. Lo stile è iperbolico e febbrile. Fa ridere e colpisce. Quando la parola diventa solo ornamento fa vuoto. È vana fantasia. E non amare Mercuzio è impossibile. È il nostro Andrea Pazienza: tagliente, ride per non piangere. È il nostro Massimo Troisi: disilluso e umano. È il nostro Francesco Nuti: brillante e tragico. Al cinema l’interpretazione che resta è quella di John McEnery nel Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli 1968. Magistrale e tormentata.



Un Mercuzio nervoso, vivo, che non sta mai fermo, occhi lucidi, battute come pugni. È un eroinomane esistenziale: non di sostanza, di eccesso. Ha bisogno della battuta, del vino, della rissa, del movimento per non sentire il silenzio. Vive sull’orlo, in apnea. Odia i sogni degli altri perché lui non può più sognare senza farsi male. È bello, dannato, lo sa. Si consuma da dentro, troppo intelligente per accontentarsi, troppo fragile per la verità. Deride Romeo perché Romeo sogna ancora e lui no. Poi muore ridendo, con una battuta, per non far vedere la paura. La sua morte è secca, assurda, inutile. È l’opposto della morte romantica di Romeo e Giulietta. E dopo di lui la tragedia precipita perché senza Mercuzio nessuno smaschera più. Serpieri non ci dice di smettere di sognare. Ci dice che i sogni vanno tenuti per mano dalla realtà altrimenti diventano peste. E Verona è una città che sogna troppo e non guarda dove mette i piedi. Mercuzio è l’unico che guarda a terra. Ed è per questo che cade per primo.

Forse una sceneggiatura teatrale non tutti sono abituati a leggerla, anche se è più facile di quello che si possa immaginare se poi la penna è di Shakespeare, ma il monologo di Mercurzio è una promessa da mantenere che verrà letto.

I più pigri possono trovare il video/monologo della versione di Zeffirelli su YouTube. È un sogno violaceo e purpureo fatto di eroina e verità. Un pugno dritto nel petto. Qui la poesia raggiunge l’apice del suo compito, che è quello di porci sempre davanti tematiche più grandi di noi, 9 se piccole spiegate in modo grandioso.

Chi ha la fortuna di avere un Mercurzio come amico lo ami, e non metta mai in discussione i suoi sentimenti, che sono sempre validi e puri.

Come un bambino drogato.