Il delirio di Mercurzio, chi ha visto la morte prima dell’amore
Il delirio di Mercurzio, chi ha visto la morte prima dell’amore
Il delirio di Mercurzio, chi ha visto la morte prima dell’amore
Il ventiquattro e il venticinque luglio 2026 il celebre balletto Romeo e Giulietta su musiche di Sergej Prokof’ev va in scena al Circo Massimo di Roma;
Noi decidiamo questa volta di restare sulla vicenda e sul personaggio di Mercuzio perché in una tragedia d’amore la voce più vera è quella che ride per non crederci. Per Alessandro Serpieri nell’edizione Laterza il monologo della Regina Mab in Romeo e Giulietta I,4 è una macchina retorica barocca: un delirio blasfemo e parodico contro le illusioni. Mab è la levatrice di illusioni. La carrozza di guscio di nocciola e i dettagli microscopici sono segni di inconsistenza. Con Mab Shakespeare dice tre cose: la psiche è governata dal desiderio, il sogno è un prodotto sociale prefabbricato per ogni classe, il sogno è effimero e scappa al canto del gallo. È lo scontro secco. Romeo è idealismo platonico, Mercuzio è materialismo cinico e lucido. Con Mab gli dice: i tuoi sogni sono spazzatura. È l’unico che vede la morte dove gli altri vedono l’amore. Ha paura dell’illusione e la smaschera. Poi muore lui per un sogno di onore che non gli appartiene. Lo stile è iperbolico e febbrile. Fa ridere e colpisce. Quando la parola diventa solo ornamento fa vuoto. È vana fantasia. E non amare Mercuzio è impossibile. È il nostro Andrea Pazienza: tagliente, ride per non piangere. È il nostro Massimo Troisi: disilluso e umano. È il nostro Francesco Nuti: brillante e tragico. Al cinema l’interpretazione che resta è quella di John McEnery nel Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli 1968. Magistrale e tormentata.
Un Mercuzio nervoso, vivo, che non sta mai fermo, occhi lucidi, battute come pugni. È un eroinomane esistenziale: non di sostanza, di eccesso. Ha bisogno della battuta, del vino, della rissa, del movimento per non sentire il silenzio. Vive sull’orlo, in apnea. Odia i sogni degli altri perché lui non può più sognare senza farsi male. È bello, dannato, lo sa. Si consuma da dentro, troppo intelligente per accontentarsi, troppo fragile per la verità. Deride Romeo perché Romeo sogna ancora e lui no. Poi muore ridendo, con una battuta, per non far vedere la paura. La sua morte è secca, assurda, inutile. È l’opposto della morte romantica di Romeo e Giulietta. E dopo di lui la tragedia precipita perché senza Mercuzio nessuno smaschera più. Serpieri non ci dice di smettere di sognare. Ci dice che i sogni vanno tenuti per mano dalla realtà altrimenti diventano peste. E Verona è una città che sogna troppo e non guarda dove mette i piedi. Mercuzio è l’unico che guarda a terra. Ed è per questo che cade per primo.
Forse una sceneggiatura teatrale non tutti sono abituati a leggerla, anche se è più facile di quello che si possa immaginare se poi la penna è di Shakespeare, ma il monologo di Mercurzio è una promessa da mantenere che verrà letto.
I più pigri possono trovare il video/monologo della versione di Zeffirelli su YouTube. È un sogno violaceo e purpureo fatto di eroina e verità. Un pugno dritto nel petto. Qui la poesia raggiunge l’apice del suo compito, che è quello di porci sempre davanti tematiche più grandi di noi, 9 se piccole spiegate in modo grandioso.
Chi ha la fortuna di avere un Mercurzio come amico lo ami, e non metta mai in discussione i suoi sentimenti, che sono sempre validi e puri.
Come un bambino drogato.