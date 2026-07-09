Rai Cinema al 79° Festival di Locarno

Rai Cinema partecipa al 79° Festival di Locarno con sette film, di cui quattro opere inedite in anteprima mondiale che ha contribuito a produrre, confermando la propria presenza in uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al cinema d’autore.

Saranno presentati nel Concorso Internazionale Alberi Erranti di Salvatore Mereu e Ketticè di Giovanni Tortorici; nella sezione Piazza Grande, Armony di Dario Albertini, Paper Tiger di James Gray e Congo Boy di Rafiki Fariala; Cercatori d’Angeli di Leopoldo Pescatore, scelto come Evento speciale e film di chiusura di Locarno Kids Screenings; e, infine, Roma Elastica di Bertrand Mandico nel Fuori Concorso.

Dal cinema d’autore italiano alle nuove cinematografie internazionali, dalle grandi coproduzioni ai film rivolti al pubblico dei più giovani, Rai Cinema dedica una costante attenzione alla qualità delle storie, capaci di raccontare, con linguaggi diversi, la complessità del presente.

Alberi Erranti

Il nuovo film di Salvatore Mereu, nel Concorso Internazionale, è tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Capitta. Il film, che vede nel cast Romeo Perrone, Giulia Maenza, Lorenzo Richelmy, Alessandro Haber e Massimo Popolizio, racconta, attraverso il destino di tre famiglie, una favola contemporanea sulla ricerca della propria identità e della libertà di essere se stessi. Al centro della narrazione il conflitto tra generazioni, in particolare quello tra padri e figli, e la paura dell’altro, di ciò che è diverso. Il film è prodotto da Viacolvento con Rai Cinema.

Ketticè

Sempre nel Concorso Internazionale, il nuovo film diretto e sceneggiato da Giovanni Tortorici, con Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa e con la partecipazione speciale di Monica Bellucci. Dopo l’esordio con Diciannove, Tortorici prosegue l’esplorazione del mondo giovanile con un’opera seconda che restituisce un ritratto intimo dei suoi protagonisti e che esplora la ricerca di sé, il distacco e il desiderio di libertà tipici dell’adolescenza. Una produzione Frenesy Film Company, The Apartment (società del Gruppo Fremantle), PiperFilm, Memo Films in collaborazione con Rai Cinema, in collaborazione con First Pictures.

Armony

In Piazza Grande sarà presentato il nuovo film di Dario Albertini, con Valerio Mastandrea, Aurora Cherchi, Elena Lietti, Asia Argento e la partecipazione straordinaria di Ornella Muti. Prodotto da The Apartment (società del Gruppo Fremantle), Damocle con Rai Cinema e con la partecipazione di HBO Max, il film racconta la storia di una famiglia “felice a modo suo”, nata attorno ad Armony, un camionista solitario che, dopo la scomparsa della sorella, si ritrova a prendersi cura della nipote di sei anni e delle persone che, in modo inaspettato, entrano a far parte della sua vita. Un racconto che esplora i legami familiari attraverso la solitudine, e mostra come l’inatteso possa far riflettere sul senso di responsabilità.

Paper Tiger e Congo Boy

Nella stessa sezione saranno presentati due film, già passati al Festival di Cannes, che vedono coinvolta Rai Cinema tra i partner internazionali.

Paper Tiger, il nuovo film di James Gray, presentato in Concorso a Cannes, riunisce sullo schermo Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller in un intenso dramma familiare in cui si intrecciano ambizione, lealtà e tradimento. Il film, prodotto da RT Features, AK Productions, LB Entertainment, Leone Film Group e Vice Pictures, sarà distribuito in sala in Italia da 01 Distribution.

Congo Boy, del regista africano Rafiki Fariala, reduce dal riconoscimento ottenuto nella sezione Un Certain Regard di Cannes, dove il protagonista Bradley Fiomona ha vinto il Premio come Migliore Attore. Il film è prodotto da Karta Film, Makongo Films, Unité, Kiripifilms in collaborazione con Rai Cinema. Ispirato alla storia personale del regista, segue le vicende di Robert, un ragazzo di 17 anni che sogna di diventare musicista, mentre la guerra civile travolge la Repubblica Centrafricana. Un racconto di formazione in cui la musica diventa strumento di resistenza e di speranza, e che conferma il talento di uno degli autori emergenti più interessanti del panorama africano.

Cercatori d’Angeli

Scelto come Evento speciale e film di chiusura della sezione Locarno Kids Screenings. Con Sophia Anna Losito, Fausto Maria Sciarappa, Rolando Ravello e Alessandro Haber, il film racconta il percorso di crescita di Bianca, un’adolescente ribelle che, attraverso l’incontro con un gruppo di volontari, scopre un nuovo modo di guardare il mondo e di trasformare la propria inquietudine in impegno verso gli altri. Ispirato alla reale esperienza di volontariato dei “Cacciatori di Briciole”, è un coming-of-age che affronta temi come il dialogo tra generazioni, la giustizia sociale e la responsabilità ambientale. Il film è prodotto da Settembre Produzioni in collaborazione con Rai Cinema, in coproduzione con Rough Cat.

Roma Elastica

Completa la presenza di Rai Cinema il film di Bertrand Mandico, presentato al Festival di Cannes nella sezione Midnight Screenings. Con Marion Cotillard, Noémie Merlant e un grande cast italiano, il film è ambientato nella Roma del 1982 e segue il viaggio di un’attrice americana ormai al tramonto, arrivata nella capitale per interpretare quello che potrebbe essere il suo ultimo film. Mandico firma un omaggio visionario al cinema italiano degli anni Settanta e Ottanta. Una produzione Atelier de Production, Dugong Films e Redibis Film in collaborazione con Rai Cinema.