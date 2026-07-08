I “deadly trousers” di Zara fanno inciampare tutti: errore di design o geniale strategia di marketing?
Micaela Filippi
- Moda

I “deadly trousers” di Zara fanno inciampare tutti: errore di design o geniale strategia di marketing?

I “deadly trousers” di Zara fanno inciampare tutti: errore di design o geniale strategia di marketing?

foto-articolo
Moda - 8 Luglio 2026

di Micaela Filippi

Condividi: