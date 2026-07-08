I “deadly trousers” di Zara fanno inciampare tutti: errore di design o geniale strategia di marketing?

Negli ultimi giorni un paio di pantaloni firmati Zara è finito al centro delle discussioni sui social. Soprannominati ironicamente “deadly trousers” (“pantaloni mortali”), questi pantaloni estivi sono diventati protagonisti di decine di video virali in cui chi li indossa inciampa mentre cammina. La domanda è inevitabile: si tratta di un clamoroso errore di progettazione oppure dell’ennesimo caso in cui la viralità, anche negativa, finisce per trasformarsi in pubblicità?

Quando il design diventa un problema

Chi frequenta TikTok o Instagram avrà probabilmente visto almeno uno dei filmati dedicati ai “pericolosi” pantaloni di Zara. Si tratta di un modello Full Length della collezione estiva, caratterizzato da una gamba molto ampia e da un fondo particolarmente lungo, pensato per slanciare la figura. Nella pratica, però, proprio quella lunghezza sembra essere diventata il problema. Basta un passo più veloce, una salita o un marciapiede per rischiare di calpestare l’orlo e inciampare.

Le testimonianze condivise online si sono moltiplicate nel giro di pochi giorni. Tra cadute, quasi incidenti e racconti tragicomici, il modello è stato ribattezzato “deadly trousers”, trasformando un semplice capo d’abbigliamento in un fenomeno virale, soprattutto su TikTok. Per chi volesse tentare la fortuna, sono ancora disponibili sul sito di Zara cliccando qui.

I pantaloni extra lunghi non rappresentano una novità. Da diverse stagioni dominano le passerelle e le collezioni dei principali marchi, spesso pensati per essere indossati con scarpe dal tacco alto o comunque per creare un effetto estremamente allungato della silhouette. Tuttavia, il caso dei “deadly trousers” sembra andare oltre una semplice scelta stilistica.

Foto: Zara Italia

A far discutere sono soprattutto le proporzioni. Persino sulle modelle che li indossano nelle fotografie ufficiali il fondo appare molto vicino al terreno, nonostante si tratti di figure ben più alte della media. Se il capo risulta già molto lungo su modelle che superano abbondantemente il metro e ottanta, viene spontaneo chiedersi per quale corporatura sia stato davvero progettato. È una domanda che riporta al centro un tema ricorrente della moda. Molti capi sembrano pensati per apparire perfetti nelle campagne pubblicitarie. Molto meno per essere indossati nella vita quotidiana.

La discussione si è estesa anche ai materiali. Il modello è realizzato in poliestere riciclato, una scelta che rappresenta certamente un passo avanti rispetto all’utilizzo di fibre sintetiche vergini. Rimane però il fatto che si tratta sempre di poliestere: un tessuto poco traspirante, non ideale per l’estate e che, aderendo più facilmente alla pelle a causa del calore o dell’umidità, potrebbe rendere ancora più facile calpestare il tessuto mentre si cammina.

La viralità è sempre un vantaggio?

Al di là del singolo capo, il caso ha riportato Zara al centro dell’attenzione. La notorietà ottenuta è indiscutibile: milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti e un dibattito che ha superato i confini della moda per arrivare a discutere di design, funzionalità e sicurezza. Tuttavia, non tutta la visibilità produce gli stessi effetti. Se da un lato la viralità aumenta la riconoscibilità del marchio, dall’altro una polemica che riguarda un prodotto percepito come poco pratico o potenzialmente pericoloso rischia di compromettere la fiducia dei consumatori.

È il grande paradosso del marketing contemporaneo. Da decenni circola il celebre motto secondo cui “non esiste una cattiva pubblicità”. Ma è davvero così? Nel breve periodo, casi come quello dei “deadly trousers” dimostrano che una controversia può trasformarsi in un’enorme esposizione mediatica senza investimenti pubblicitari. Nel lungo periodo, però, la reputazione di un brand continua a dipendere dalla qualità dell’esperienza che offre ai propri clienti. Essere al centro della conversazione è importante, ma lo è ancora di più il motivo per cui se ne parla e quest’ultimo potrebbe essere vitale per il futuro del brand.