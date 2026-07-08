Il giovedì nella Piazza del Museo risuona il contemporaneo!

Giovedì 9 luglio, alle ore 21:00, la piazza verde del MAXXI ospiterà una delle serate più attese del calendario estivo del museo romano: il set del duo francese Il Est Vilaine, formazione parigina descritta come “la prossima esperienza musicale”, capace di produrre tracce ballabili e allo stesso tempo taglienti, ritmiche e coinvolgenti. Un progetto che porta a Roma il meglio della scena elettronica internazionale, all’interno della rassegna che dal 2011 anima gli spazi disegnati da Zaha Hadid.

L’appuntamento si inserisce nella nuova edizione di Estate al MAXXI, il programma che dal 18 giugno al 28 luglio 2026 trasforma il complesso museale in un palcoscenico aperto alla musica, al cinema, alle arti performative e alla sperimentazione contemporanea. Per sei settimane, il pubblico può partecipare a diciassette appuntamenti serali che intrecciano linguaggi diversi, restituendo l’identità multidisciplinare del museo.

Il palco di questi eventi non è un semplice spazio esterno: il cuore della manifestazione è Rubato, l’installazione realizzata dal collettivo HPO, vincitore dell’edizione 2026 di NXT, il programma del MAXXI dedicato alla valorizzazione delle nuove generazioni di architetti, che funge da spazio di incontro e scenografia per gran parte degli eventi in programma.

La rassegna si sviluppa lungo tre filoni tematici principali. Il primo, curato da Mario Sesti, è dedicato al cinema d’inchiesta, con titoli che indagano il rapporto tra informazione, potere e società, proiettati nell’arena estiva del Cinema Tiziano. Il secondo filone è quello jazz, sotto la direzione artistica di Paolo Damiani, con concerti che mettono in dialogo tradizione e contemporaneità. Il terzo, quello elettronico, è il filone in cui si inserisce la serata di Il Est Vilaine, insieme ad altri nomi della scena sperimentale come Napoli Segreta, juni, il collettivo Whitemary e l’artista malese MELA Q.

Il duo francese si esibirà proprio nella settimana che vede alternarsi anche altri appuntamenti di rilievo: il 7 luglio una conversazione tra lo storico Paolo Mieli e Mario Sesti seguita dalla proiezione di Piombo Rovente; l’8 luglio lo spettacolo jazz “Con fuoco” con Daniela Spalletta e Stefania Tallini; infine, il 14 luglio, un dialogo con la giornalista Gaia Tortora prima della proiezione di Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio.

Per quanto riguarda i biglietti, le serate di musica elettronica hanno un costo di 10€, ridotto a 8€ per i possessori della myMAXXI card. Il museo resta aperto dal martedì alla domenica, dalle 11:00 alle 19:00, con giorno di chiusura il lunedì.

Con questo appuntamento, il MAXXI conferma ancora una volta la propria natura di laboratorio culturale aperto alla città, capace di intrecciare arte, architettura e musica in un unico racconto contemporaneo, portando la scena elettronica internazionale nel cuore della Capitale.