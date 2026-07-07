Fiestas Patrias: tutto quello che c’è da sapere sulla festa nazionale del Perù

Se oggi, ogni 28 luglio, il Perù celebra la sua festa nazionale, gran parte del merito va a José de San Martín. Fu lui, infatti, a proclamare l’indipendenza del Paese dal dominio spagnolo il 28 luglio 1821, segnando una delle pagine più importanti della storia peruviana. Quella data è passata alla storia con il nome di Fiestas Patrias e viene celebrata ancora oggi come il momento simbolico della nascita della Repubblica del Perù.

Un forte desiderio di rivalsa

Tutto nasce dal desiderio del Perù di conquistare la propria indipendenza. A partire dal 1532 e per quasi tre secoli, il Paese vive sotto il dominio della Corona spagnola. Un potere che, con il passare del tempo, alimenta sempre più malcontento: gli spagnoli nati in Europa occupano le cariche più prestigiose, i creoli – figli di spagnoli nati in America – hanno meno diritti politici, mentre le popolazioni indigene sono costrette a subire discriminazioni, pesanti tributi e lavori forzati. Il Perù non si riconosce più in quel sistema e cresce il desiderio di autodeterminazione e libertà.

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento iniziano a diffondersi anche in Perù le nuove idee di libertà, uguaglianza e indipendenza. A ispirare il movimento sono la Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese e le guerre d’indipendenza che stanno cambiando il volto dell’America Latina.

I tentativi di ribellione non mancano. Tra i più importanti c’è quello guidato nel 1780 da Túpac Amaru II, divenuto nel tempo il simbolo della resistenza contro il dominio spagnolo. La rivolta viene repressa con violenza, ma il desiderio di indipendenza non si spegne.

La svolta che porterà alla libertà

La svolta arriva nel 1820. Dopo anni di conflitti, sulle coste peruviane sbarca il generale argentino José de San Martín con il suo esercito. Reduce dalle campagne che hanno portato all’indipendenza dell’Argentina e del Cile, San Martín è deciso a completare la liberazione del continente. La sua presenza rafforza il movimento indipendentista: molte città si schierano dalla sua parte e le truppe spagnole iniziano ad abbandonare Lima.

L’anno seguente, il 28 luglio 1821, nella storica Plaza Mayor di Lima, José de San Martín pronuncia le parole destinate a cambiare per sempre la storia del Paese, proclamando il Perù come libero e indipendente. È la proclamazione ufficiale dell’indipendenza e, simbolicamente, la nascita della Repubblica del Perù.

La guerra, tuttavia, non è ancora conclusa. Gli ultimi eserciti spagnoli verranno definitivamente sconfitti solo nel 1824, con la decisiva Battaglia di Ayacucho. Eppure è proprio il 28 luglio 1821 la data che i peruviani scelgono di celebrare ancora oggi: il giorno in cui il sogno dell’indipendenza divenne realtà e nacquero le Fiestas Patrias, la ricorrenza nazionale più importante del Paese.