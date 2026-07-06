20 luglio, giorno dell’indipendenza della Colombia

La Colombia.

Un paese il cui nome suona in tutto il mondo, analogamente a molti altri paesi del Sudamerica, come sinonimo di musica, colori, allegria e tradizione.

C’è uno specifico giorno in cui questo insieme di meraviglie viene celebrato in tutto il pianeta. Il 20 luglio, tradizionalmente corrispondente al giorno dell’indipendenza della Colombia.

Ma perché proprio il 20 luglio?

Come ben sappiamo, nel corso dei secoli la Spagna ha costruito un vasto e fitto impero coloniale tra America centrale e meridionale, e la Colombia faceva parte di questo enorme sistema.

Ma naturalmente imporre il dominio coloniale significa soprattutto dover affrontare tensioni indipendentiste e volontà di autodeterminazione, e spesso repressione e paura non sono una soluzione a lungo termine. Piuttosto rappresentano un palliativo, un rimandare un’inevitabile esplosione di malumori che col tempo accumulatosi non fanno che inasprirsi.

Ad indebolire il controllo spagnolo sulle colonie era stata già l’invasione francese del 1808, ma a detta di molti la proverbiale “goccia che fece traboccare il vaso” (capirete a breve perché in questo specifico caso, l’uso di tale espressione risulti particolarmente ironico) fu un’altra. Un elemento quasi banale, al punto che non sarebbe certo una sorpresa se si trattasse di un qualcosa di deliberatamente esagerato dalle narrazioni successive.

Secondo la tradizione, infatti, la causa scatenante dell’inizio dei moti fu proprio un vaso. Per la precisione il rifiuto di prestare il cosiddetto “Florero de Llorente” a dei patrioti colombiani. Questi interpretarono il gesto come segno di arroganza e mancanza di rispetto, l’ennesimo da parte dei colonialisti. Era il 20 luglio del 1810. Ci sarebbero voluti quasi dieci anni perché questo primo atto di ribellione portasse alla battaglia decisiva per il trionfo degli indipendentisti colombiani. La Battaglia di Boyacá, combattuta il 7 agosto 1819.

I festeggiamenti del 20 luglio

Come ogni festa nazionale, anche quella colombiana porta con sé un vasto e complesso retaggio. Un retaggio fatto di tradizioni, piatti tipici, poesia, canti, balli e celebrazioni.

Nei giorni antecedenti alla festa le strade si colorano di bandiere, festoni e mercati. Nell’aria si diffondono musiche tradizionali come la cumbia, o discorsi radiofonici nei quali si raccontano le gesta di eroi rivoluzionari. I legami familiari e d’amicizia si rinnovano nell’apprendimento di poesie, nella preparazione di piatti tipici come ajiaco, bandeja paisa e tamales, e nel ricordo di chi non c’è più.

Ad oggi, come ogni festa tradizionale, il giorno dell’indipendenza della Colombia ha avuto modo di rinnovarsi, intrecciandosi con realtà contemporanee quali i social, la televisione e il mercato musicale. Si pensi all’enorme quantità di eventi trasmessi in streaming, o alle collaborazioni con artisti internazionali (come il concerto di Shakira del 2010). Ma alla base di ogni festa, che sia nazionale o religiosa, c’è la volontà di celebrare un’idea, e la festa nazionale colombiana è una celebrazione della libertà, e della consapevolezza che questa non è scontata, ma è un qualcosa per cui bisogna combattere giorno per giorno.