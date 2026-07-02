It’s punk to cry

Le occasioni della vita non arrivano sempre facendo rumore, talvolta ci passano accanto discrete sotto forma di una persona, di uno sguardo o di una possibilità che, in quel momento, non siamo pronti a riconoscere. Non credo che perdiamo le relazioni importanti solo perché siamo distratti, talvolta non le cogliamo perché la nostra organizzazione interna ci rende impossibile vedere ciò che potrebbe trasformarci. Le trasformazioni fanno paura. Può sembrare strano, ma spesso continuiamo a cercare ciò che conosciamo, anche quando ci fa soffrire, perchè quella sofferenza è casa. E rischiamo di ignorare ciò che potrebbe davvero aprire uno spazio nuovo.



Qualcuno parlerebbe forse di esperienze “non formulate”: possibilità di vita che esistono già ai margini della coscienza, ma che non riescono ancora a diventare pensabili. Solo quando decidiamo di fare un certo movimento interno, ci accorgiamo che quella possibilità era sempre stata lì, davanti ai nostri occhi. D’altronde non tutte le persone entrano nella nostra vita con la stessa funzione, ma perché quell’incontro produca una trasformazione, dobbiamo essere disposti a lasciarci cambiare. Questa scena ci ricorda che il #rimpianto non nasce solo da ciò che abbiamo perso, ma anche da ciò che non abbiamo saputo vedere quando era ancora possibile sceglierlo.



A volte la tragedia non è che la vita ci tolga un’occasione, ma che la riconosciamo solo quando è già diventata un ricordo. La vita accade e non avverte, passa senza chiedere permesso e non ripete l’appello due volte. Accorgersi di vivere è angosciante e spesso i nostri assetti mentali e le nostre ferite ci allontanano da esperienze profonde che, seppure brevi, potrebbero cambiarci e regalarci una vita intensa, affinché questo mondo venga lasciato con un’anima piena.



È un tema eterno. Non potendo diventare dio né inabissarci nella terra, l’unica cosa che resta all’essere umano è una connessione con l’altro che non è appartenenza. Nessuno si appartiene. Si affronta solo un deserto insieme. Sulle occasioni mancate il mito greco di Orfeo ed Euridice ricorda che la solitudine nasce quando, per paura di perdere ciò che amiamo, non siamo capaci di fidarci fino in fondo, e così ci condanniamo a voltare lo sguardo un attimo prima di poterla davvero tenere.



Come scriveva Rilke nei Sonetti a Orfeo, ogni sguardo indietro trasforma l’amore in perdita perché la fiducia non ha sostenuto l’attesa. Anche Ovidio nelle Metamorfosi racconta che Orfeo perde Euridice per sempre nel momento stesso in cui dubita, e quel dubbio diventa il confine tra la vita vissuta e la vita mancata. Lo stesso tema torna in Pane e Tulipani dove chi resta fermo perde il treno dell’amore, mentre chi ha il coraggio di scendere in una città sconosciuta ritrova una vita nuova.



Lo stesso dolore lo canta Lagrimas Negras quando dice che le lacrime nere scendono perché il cuore non ha saputo trattenere ciò che amava, e ricordare che piangere non deve farci paura perché anche nel pianto riconosciamo di essere stati vivi. C’è anche un’esperienza punk delle lacrime, quando il pianto non chiede scuse né si nasconde dietro la compostezza, ma urla la propria verità a volume alto. È il momento in cui il cuore rifiuta di fare finta e sceglie di restare scoperto, sporco, intero.