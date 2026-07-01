14 luglio 2026: la Francia si prepara a un nuovo anniversario della Bastiglia

Tra pochi giorni la Francia tornerà a fermarsi per la sua festa nazionale. Il 14 luglio 2026 cadrà di martedì, e come ogni anno porterà con sé sfilate militari, concerti e fuochi d’artificio in ogni angolo del paese, ma anche, sotto la superficie della festa, il ricordo di un evento che quasi 240 anni fa ha cambiato il corso della storia europea.

Cosa successe il 14 luglio 1789

Tutto comincia con un assedio. Nella Parigi del 1789, la Bastiglia non era solo una prigione, ma il simbolo fisico del potere assoluto della monarchia, il luogo dove il re poteva far rinchiudere chiunque senza processo, per semplice decreto reale. Quando centinaia di parigini insorsero e la presero d’assalto il 14 luglio, nella fortezza si trovavano in realtà pochissimi detenuti. Il valore dell’azione, tuttavia, non stava nel numero dei prigionieri liberati, bensì in ciò che rappresentava; la prima volta in cui il popolo dimostrava, nei fatti, che il potere del sovrano non era più intoccabile.

Dietro quella rivolta c’era una tensione sociale accumulata da anni. Disuguaglianze profonde, una crisi economica che pesava soprattutto sulle fasce più povere, e uno scontento crescente verso gli sprechi della corte. La caduta della Bastiglia diede a quel malcontento una forma concreta e, soprattutto, una data. Nelle settimane successive Luigi XVI dovette prendere atto della nuova realtà politica: si arrivò alla convocazione dell’Assemblea Nazionale e, di lì a poco, alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, il testo che avrebbe posto le basi ideologiche della Rivoluzione.

Un’eredità europea

Da quel 14 luglio si aprì un decennio di trasformazioni radicali; la fine della monarchia assoluta, l’affermazione dei principi di Liberté, Égalité, Fraternité, la nascita della Repubblica e la Costituzione del 1791. Ma i confini francesi non bastarono a contenerla: la Rivoluzione Francese è generalmente riconosciuta come lo spartiacque tra età moderna ed età contemporanea, e i suoi ideali – sovranità popolare, diritti individuali, uguaglianza di fronte alla legge – hanno influenzato la nascita degli stati liberali e democratici in tutta Europa nei decenni successivi.

Una festa più giovane di quanto si pensi

C’è però un dettaglio storico che molti ignorano. Sebbene il 14 luglio richiami immediatamente la presa della Bastiglia del 1789, la festa nazionale francese non nacque all’indomani della Rivoluzione, bensì quasi un secolo dopo. Fu istituita infatti nel 1880, durante la Terza Repubblica, in un momento in cui il nuovo regime cercava un simbolo capace di rafforzare l’identità repubblicana del Paese. La scelta del 14 luglio non fu casuale, ma nemmeno così scontata come potrebbe sembrare. La legge che istituì la ricorrenza si limitava infatti a indicare la data, senza precisare quale evento dovesse essere celebrato. Questa ambiguità era voluta. Da un lato, il 14 luglio richiamava inevitabilmente la presa della Bastiglia, considerata l’atto simbolico che diede avvio alla Rivoluzione francese; dall’altro, permetteva di ricordare anche la Festa della Federazione del 14 luglio 1790, una grande celebrazione di riconciliazione nazionale durante la quale il re, l’Assemblea e migliaia di cittadini si riunirono al Campo di Marte per giurare fedeltà alla nuova Costituzione e all’unità della nazione. Per i sostenitori della legge, richiamare la Festa della Federazione rendeva più semplice ottenere un consenso politico ampio: si celebravano gli ideali di unità, libertà e cittadinanza senza identificare la festa nazionale esclusivamente con un episodio di insurrezione e violenza. Con il passare del tempo, tuttavia, questa distinzione è quasi scomparsa. Nell’immaginario collettivo, il 14 luglio è diventato soprattutto il giorno della presa della Bastiglia, trasformandosi nel simbolo universale dell’inizio della Rivoluzione francese e della fine dell’assolutismo monarchico.

Come si celebra oggi

Quest’anno il programma tradizionale subisce un cambiamento significativo. Per il decimo anniversario dell’attentato di Nizza del 14 luglio 2016, in cui un camion lanciato sulla folla lungo la Promenade des Anglais causò 86 morti, il Comune di Parigi ha deciso di anticipare eccezionalmente concerto e fuochi d’artificio alla sera di lunedì 13 luglio, lasciando il 14 luglio libero per il raccoglimento. Sarà dunque il 13 luglio, alle 21:00, che l’Orchestra Nazionale di Francia, il Coro e la Maîtrise di Radio France apriranno la serata al Champ-de-Mars con il tradizionale concerto sinfonico gratuito; i fuochi d’artificio dalla Tour Eiffel seguiranno alle 23:00, per circa 30 minuti, con una nuova creazione artistica che quest’anno dedicherà una sequenza ai 400 anni della Marina Nazionale francese, fondata nel 1626 dal cardinale Richelieu, e un omaggio a Roma. La parata militare resta invece regolarmente fissata al 14 luglio, tra le 10 e le 12, sugli Champs-Élysées, dall’Arco di Trionfo verso Place de la Concorde. Sarà una delle edizioni più imponenti degli ultimi decenni: oltre alle unità dell’esercito francese, sfileranno militari impegnati nei battaglioni multinazionali NATO in Romania ed Estonia, mentre tra gli ospiti attesi figurano la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il comandante supremo delle forze alleate NATO in Europa. Una scelta che riflette la volontà di mostrare un’Europa della difesa più visibile, nel contesto del sostegno alla coalizione dei volontari per l’Ucraina. Le celebrazioni non restano confinate alla capitale: nei giorni tra il 13 e il 15 luglio, quasi ogni comune francese organizza propri fuochi d’artificio, balli popolari e cerimonie militari locali, secondo il calendario consueto di ogni anno.

A quasi due secoli e mezzo dalla presa della Bastiglia, il 14 luglio continua a essere molto più di una semplice festa nazionale. È il giorno in cui la Francia celebra le proprie radici repubblicane, ma anche un’occasione per riflettere sui valori di libertà, uguaglianza e cittadinanza che hanno segnato la sua storia e influenzato quella dell’Europa. Anche nel 2026, tra celebrazioni solenni, memoria delle vittime dell’attentato di Nizza e tradizioni popolari, la ricorrenza conferma il suo doppio significato: guardare al passato senza rinunciare a interrogarsi sul presente e sul futuro del Paese.