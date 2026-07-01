Valerio Lundini al The Space cinema Roma moderno per commentare Odissea insieme al pubblico

Il The Space Cinema Roma Moderno è pronto ad accogliere un nuovo appuntamento con il format “Movie Talk dal vivo”, questa volta dedicato a “Odissea”, l’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan, tra i registi più influenti e celebrati del cinema contemporaneo.

Per l’occasione, ospite speciale della serata sarà Valerio Lundini, autore, conduttore televisivo, musicista e tra le voci più originali e riconoscibili della comicità italiana. Attraverso programmi televisivi di successo, spettacoli dal vivo e progetti editoriali, Lundini si è affermato negli anni grazie a uno stile ironico e surreale che lo ha reso uno dei protagonisti più apprezzati del panorama culturale contemporaneo.

“Movie Talk – dal Vivo”, è uno spin off del podcast “Lost in The Space”, ed è dedicato agli amanti delle grandi storie che cercano una nuova esperienza di visione collettiva, in un dialogo aperto tra ospiti e spettatori. Si guarda il film e lo si commenta tutti insieme.

Un’occasione unica per approfondire la visione anche grazie allo sguardo esperto e attento del giornalista cinematografico Giorgio Viaro, che accompagnerà il pubblico in una conversazione su uno dei titoli più attesi della stagione.

L’appuntamento è in programma martedì 21 luglio alle ore 20:00 presso il The Space Cinema Roma Moderno.



“Odissea”, film diretto da Christopher Nolan, segue l’eroe e re di Itaca Odisseo in un periglioso viaggio verso casa, dopo aver combattuto nella fazione achea nella guerra di Troia. In questo cammino, che sembra non portarlo mai verso la meta, la sua patria, l’eroe incontrerà diverse creature, tra cui il ciclope Polifemo, le Sirene e la maga Circe. Il suo viaggio lo porterà, dopo diverse avventure, finalmente a casa, dove lo attende l’amata Penelope, ma Itaca in sua assenza non è rimasta un posto sicuro… Il film presenta un cast ricchissimo, formato da Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.